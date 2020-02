Joaquín Sabina fue operado por un derrame cerebral tras caída en el escenario

El día de ayer el cantante Joaquín Sabina sufrió una caída durante uno de sus conciertos, horas más tardes se informó que había sufrido un "hematoma intracraneal" por lo que tuvo que ser operado de emergencia por un "pequeño derrame cerebral".

De acuerdo a Publimetro, fuentes de la Clínica Ruber, donde se encuentra internado Joaquín Sabina, confirmaron al diario español la intervención tras observar un "hematoma intracraneal". Asimismo, aseguraron desconocer los riesgos de la cirugía pero esperan poder ofrecer una actualización sobre el estado de salud del artista en las próximas horas.

El diario El País informó que el procedimiento terminó con éxito y que el artista se encuentra actualmente bajo observación en la UCI de este centro clínico.

JOAQUÍN SABINA FUE RETIRADO EN CAMILLA TRAS CAERSE DEL ESCENARIO

Joaquín Sabina cayó desde casi unos dos metros de altura durante un concierto que ofrecía junto a Joan Manuel Serrat ante 12 mil espectadores, al parecer el cantante no se percató que estaba al borde del escenario y se precipitó al vacío a media hora de haber iniciado el show.

Tras la caída los paramédicos del lugar revisaron a Joaquín Sabina y minutos más tarde fue retirado en una camilla.

Poco después, volvió en una silla de ruedas empujada por Joan Manuel Serrat para informar la cancelación del evento y explicar lo sucedido.

Durante su declaración al público, señaló haberse dando un golpe muy fuerte y que irían al hospital porque sentía mucho dolor en el hombro. Igualmente, prometió que volvería al mismo centro con Joan Manuel Serrat el próximo 22 de mayo.

"Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital porque me encuentro muy dolorido, no se imaginan cuánto lo siento", expresó y reseñó El Diario.

Este miércoles 12 de febrero, el intérprete también se encontraba celebrando su llegada a los 71 años.

Ver esta publicación en Instagram #nohaydossintres Una publicación compartida de @ joaquinsabina el 24 May, 2019 a las 4:01 PDT

(Azucena Uribe)