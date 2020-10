John Lennon: cómo y dónde ver el show por sus 80 años de nacimiento

El día de hoy, 9 de octubre miles de personas recuerdan a uno de los músicos más influyentes de la década, hablamos de John Lennon que cumpliría 80 años de edad y para celebrarlo habrá un show especial para recordarlo, te contamos en donde y a qué hora verlo.

De acuerdo a Indie Hoy, este año ha sido difícil para todos pero esta fecha no puede pasar desapersivida, es por eso que los fans de "The Beatles" celebrarán su música y su vida a través del "40th Annual John Lennon Tribute" que organiza Theatre Within.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: THALÍA RINDE TRIBUTO A BRITNEY SPEARS Y LE LLUEVEN BURLAS

Se trata de un show virtual y totalmente gratuito que buscará recaudar fondos para donarlos a varios programas que ayudan a personas que padecen cáncer.

Cabe señalar que la celebración contará con las presentaciones de grandes músicos como Patti Smith, Natalie Merchant y Taj Mahal, entre otros. El show incluirá material inédito de presentaciones de años anteriores además de canciones del propio John Lennon y clásicos de The Beatles.

El homenaje comenzará a transmitirse el viernes 9 de octubre desde las 20 h (hora argentina) hasta el 12 de octubre a la medianoche. El show se podrá ver desde desde el sitio oficial del evento.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MONTIJO Y LEGARRETA SE VAN CONTRA JULIÁN GIL: "HIJITO DE LA..."

La noche anterior al show, se iluminará el famoso edificio Empire State Building en Nueva York donde proyectarán un símbolo de paz blanco. Al otro lado del Atlántico, en Islandia, se iluminará la Torre Imagine Peace que es un monumento que le dedicó Yoko Ono y que representa los ideales plasmados en su icónica canción de 1971 "Imagine".

Para ver el show en vivo dar clicl aquí.

(Azucena Uribe)