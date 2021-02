John Travolta volverá a bailar al ritmo de "Grease" para el Super Bowl

El show de medio tiempo no será la única sorpresa en la final del Super Bowl LV, hay varios famosos que tendrán una breve pero triunfal aparición en este magno evento deportivo, es el caso de John Travolta quien volverá a bailar al ritmo de "Grease", recreará el famoso baile que tenía con Olivia Newton en la película pero ahora con su hija.

El regreso del actor estadounidense será a lo grande y ante los ojos de todo el mundo, aunque no lo veremos protagonizando una película de Hollywood, podremos disfrutar de su talento en un comercial de Super Bowl LV, donde recreará junto a su hija uno de los famosos bailes de la película "Grease".

Travolta y su hija Elle se unieron a Martha Stewart, Carl Weathers y Leslie David Baker en el spot publicitario de Scotts & Miracle-Gro, empresa que vende productos de jardinería.

Todavía tienes ritmo, se escucha decir a Martha Stewart al ver al actor con su hija bailar sobre el césped.

Ella Travolta decidió seguir los pasos de su padre y convertirse en actriz. A los 9 años edad, debutó en la pantalla grande con Papás a la fuerza, además ha participado en programas como Entertainment Tonight.

John Travolta y Newton-John fueron las estrellas de Grease, uno de los musicales más famosos de la historia y cuya huella y legado todavía perviven en la cultura popular más de cuatro décadas después de su estreno.

La cinta está basada en el musical homónimo de 1972, esta película se centraba en el amor juvenil entre el rebelde Danny (Travolta) y la inocente Sandy (Newton-John).

Canciones como "You're The One That I Want" o "Summer Nights" se convirtieron en éxitos que hasta hoy siguen estando en el gusto del público.

Grease, que contó con Randal Kleiser como director, fue la película más taquillera de 1978 y dio pie a una secuela, Grease 2 (1982), que incluía a Michelle Pfeiffer en su elenco, sin embargo no tan bien recibida.

Con información de Publimetro.

(Aline Núñez)