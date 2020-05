Johnny Depp admira a "Cantinflas" y quiere hacer película de él

Me dice que le gustaría personificar a Cantinflas. Yo estaba haciendo un documental a dos artistas españoles... estábamos ahí grabando, estaba sentado Johnny Depp, y Yordi (un amigo en común) le dice ´oye, tú sabes quién es Cantinflas´, y Johnny Depp le dice como ´sí, por qué´, ah bueno, pues ese chavo que está allá, es su nieto. Llega y me dice ´mucho gusto, mi nombre es Johnny´, y yo ´mucho gusto mi nombre es Mario´, me dice ´¿te llamas igual que tu abuelo?´, entonces para mi fue como de ¡ah caray!, no nada más sabe que es Cantinflas, sabe que se llama Mario Moreno, relató Moreno del Moral sobre el fanatismo de Depp por el comediante mexicano.