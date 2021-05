Johnny Depp exige pruebas de que Amber Heard donó el dinero de su divorcio

Ha denunciado a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles para saber si su ex mujer, Amber Heard, donó los 7 millones de dólares obtenidos en su divorcio (FOTO ESPECIAL)

La polémica entre Johnny Deep y su ex esposa, la actriz Amber Heard parece no tener fin, pues al parecer el actor presentó una denuncia para confirmar sí donó los siete millones de dólares que obtuvo como parte del acuerdo al que ambos llegaron, pues según la mujer, este dinero no lo usaría para beneficio propio.

Recordemos que Amber Heard aseguró que el dinero que obtuvo de parte de Johnny Deep sería donado a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), así como al Hospital Infantil de Los Ángeles, sin embargo, ninguna de las instituciones ha confesado si recibió el dinero y de ser así qué cantidad se destinó.

Es por esta razón que el Johnny Deep presentó la misiva a través de sus abogados ante un tribunal con sede en Nueva York para usar este recurso en contra de la actriz.

Pues el actor aseguró que Heard no ha donado el dinero como prometió hacerlo durante el juicio de divorcio, mismo en donde Deep fue acusado de violentar a su esposa, hecho que le causó perder papeles y protagónicos afectando su carrera, aun cuando éste presentó audios en donde se demostró que había sido ella quien lo había golpeado en repetidas ocasiones.

Tras la solicitud de Johnny Deep, el equipo legal de Amber Heard declaró que ella no ha hecho "nada deshonesto" con sus donaciones a ambas organizaciones benéficas y que "se comprometió a pagar durante 10 años", algo que agregaron fue "entendido" por la ACLU.

Para respaldar esto, los abogados de Amber Heard proporcionaron su propia evidencia, que, según dicen, mostró que la espectacular actriz, donó un total de 950 mil dólares a la ACLU y 850 mil dólares al Children's Hospital a través de donantes anónimos.

En una sentencia escrita dictada por el Tribunal de Apelación de Londres, los jueces Lord Justice Underhill y Lord Justice Dingemans rechazaron la solicitud del actor de un nuevo juicio con el argumento de que era poco probable que una segunda audiencia produjera un resultado diferente.

Después de que se dictó el fallo del tribunal, un portavoz de Heard dijo en un comunicado a Yahoo Entertainment: "Estamos complacidos, pero de ninguna manera sorprendidos, por la denegación del Tribunal de la solicitud de apelación del Sr. Depp. La evidencia presentada en el caso del Reino Unido fue abrumador e innegable. Para reiterar, el veredicto original fue que el Sr. Depp cometió violencia doméstica contra Amber en no menos de 12 ocasiones y ella se quedó con el temor por su vida. El veredicto y el fallo largo y bien razonado, incluido el fallo confidencial, han sido afirmados. La afirmación del Sr. Depp de nuevas e importantes pruebas no fue más que una estrategia de prensa, y ha sido rechazada rotundamente por la Corte ".

(Azucena Uribe)