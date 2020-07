Jorge Medina, de La Arrolladora se vuelve repartidor para sobrevivir

El ex vocalista de "La Arrolladora Banda El Limón", Jorge Medina recientemente reveló que ha tenido que desarrollarse como vendedor de comida para poder sobrevivir a la crisis económica por el covid-19.

De acuerdo a Segundo a Segundo, debido a la crisis económica que se vive por la pandemia por el coronavirus que ha afectado a varios sectores de la economía, incluido la industria del espectáculo, donde se han tenido que cancelar diversos conciertos y presentaciones, Jorge Medina, ex vocalista de "La Arrolladora Banda El Limón" se vio en la necesidad de buscar una entrada económica ahora está vendiendo comida a domicilio.

Durante una entrevista para el programa "Suelta la Sopa", Jorge Medina reveló que dejó a un lado su carrera como solista para dedicarse a entregar comida a domicilio.

Asimismo, Jorge Medina detalló que en este tiempo regresó a su pueblo donde ha podido ayudar a un amigo a poder repartir la comida que vende.

"El coordinador de mis giras emprendió un negocio de carnes y pollos asados y durante 2 fines de semana yo estuve en una aplicación que te lleva los pedidos. Yo le decía a la gente ´no salgan de su casa´ y yo les llevaba los alimentos", Jorge Medina.

El ex integrante de "La Arrolladora Banda El Limón" confesó que él ha tenido que vender parte de su ganado y una colección que tenía de relojes para poder enfrentar la crisis por el covid-19.

"Ahorita no puedo gastar. Ya vendí la mitad de mis vacas. Además, yo tengo una colección de relojes guardada y yo no me pongo relojes desde hace 3 años, entonces dije ´voy a vender las joyas, qué vergüenza me va a dar, qué tiene de malo´", Jorge Medina.

Jorge Medina también detalló que durante la contingencia por el coronavirus ha aprendido a respetar el espacio de su familia y a conocerse mejor.

"Aprender a respetar el espacio de los chicos, de mi hija, aprender a respetar el espacio de mi esposa. Yo hago ejercicio, yo veo televisión. Descubrí que mi esposa sigue viendo novelas y yo no sabía", Jorge Medina.

(Azucena Uribe)