José Eduardo Derbez habla de su primera experiencia sexual; le llamó a su mamá

Uno de los hijos de Eugenio Derbez que causa más polémica es José Eduardo Derbez pues en diferentes programas de "Miembros al aire" ha realizado algunas revelaciones que ha asombrado a más de uno, pues si bien pareciera que siempre ha sido el mejor portado la reciente revelación dio mucho de qué hablar.

En la más reciente emisión del programa de Unicable, José Eduardo Derbez reveló la confianza con su madre es tan fuerte que, tras su primera experiencia sexual, lo primero que hizo fue marcarle a su mamá para contarle todos los detalles.

"La chava como que sí me trabajó chingón. Ella empezó y luego luego yo reaccioné. (...) Fue en chinga, 2 segundos, y me sentía... ella también fue así de:´! Qué pedo ¡'. Entonces se levanta, se cambia y me dice 'Nada más te quería para esto', y se va", recordó José Eduardo.

Tras el bochornoso momento José Eduardo Derbez le marcó a su mamá, Victoria Ruffo: "le marqué a mi mamá para contarle".

"Nadie hace eso. Y le dije: 'Mamá, acabo de perder mi virginidad'. Me dijo: 'En la noche lo platicamos, estoy trabajando'. Y mi mamá lo anotó en una libreta y lo tiene anotado y guardadito", recordó.

Por último, el hijo de Derbez y Ruffo señaló que "fue una decepción para mí esta chava; yo sí pensé que no sólo me veía como un objeto más, nunca más supe de ella. Fue divertido en ese momento para mí, pero después dije: 'Mendiga desgraciada'".

(Azucena Uribe)