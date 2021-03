José Eduardo Derbez responde a las amenazas de filtrar fotos íntimas

Es mejor de repente reservarte algunas cosas y no todo andarlo publicando ni subiendo, ni nada. Muchas personas creen que subir cosas a redes sociales significa dar amor y esa es la importancia que le das a la pareja. Muchas parejas dicen, ´tú no la subes´, ´tú no la compartes´, ´no le comentas´ y si no haces eso significa que no amas a la persona. Las personas piensan así y está pésimo eso, mejor alejado todo, indicó.