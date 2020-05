José Eduardo Derbez revela que tuvo un romance con mujer de 50 años

Ahora le tocó a José Eduardo Derbez ser exhibido, en una entrevista con su hermano Vadhir, el hijo de Victoria Ruffo reveló que tuvo un tórrido romance con una mujer de 50 años.

Vadhir Debez invitó a su hermano a participar en su canal de canal de YouTube, donde reveló todo. José Eduardo dijo que cuando cumplió la mayoría de edad, se aventuró a vivir una apasionada relación con una mujer que en ese momento, era 32 años mayor que él.

"Yo tenía como 18 y ella tenía como 50"

Mientras le confesaba a Vadhir su aventura, José Eduardo no pudo evitar reír nerviosamente, eso sí, le especificó a su hermano que "fue sólo un día", a lo que el protagonista de "Dulce Familia" le dijo, "no, pues no te pregunté si fue una relación corta o larga".

Los hermanos Derbez han demostrado que llevan una excelente relación y que no tienen ningún problema en exhibir sus intimidades en sus distintos canales de Internet.

Como la ocasión en que Aislinn y José Eduardo hicieron un enlace en sus cuentas de YouTube y ahí se dedicaron a "bullear" a Vadhir, quien no estaba presente, contando sus mayores "osos" desde pequeño.

Así que tras ventilar sus secretos, Vadhir organizó esta transmisión con su hermano para también aprovechar y "ventanearlo" un poco.

(Imelda Téllez)