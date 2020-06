José Joel duda que las cenizas de su padre José José sean auténticas

Yo no quiero estar en una batalla legal de seis o siete años porque no vale la pena, nos estamos yendo muy despacito, lo que estamos procurando presentar son hechos fehacientes a todo lo que ha pasado... ahora hablamos de que podemos agarrar un pedacito de ceniza y de ahí sacar todo un caso, pues sería maravilloso, pero yo hasta donde me quedé es que la gente crema a alguien para que no haya pruebas de nada, por eso no se nos permitió el cuerpo, por eso lo cremaron como lo cremaron, por eso todo el circo que se hizo, contó José Joel.