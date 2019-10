José Joel exhibe las supuestas mentiras de Sergio Mayer: "sólo te pavoneas"

La muerte de José José se vio envuelta en polémica y uno de los nombres que sonaron fue el de Sergio Mayer, pues se le señaló por supuestamente cobrar regalías digitales del artista; pero también se hizo notar porque viajó a Miami, según él, para fortalecer la negociación entre los hijos del "Príncipe de la canción".

De acuerdo a Infobae, José Joel, el hijo mayor del artista, desmintió al diputado federal y aclaró que Mayer no lo ayudó en nada durante su estancia en Miami, Florida.

Y es que ante la prensa, el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados había dicho que viajaría "como un representante de Relaciones Exteriores para trabajar con ellos (la familia) y fortalecer la negociación".

Pero ya en Miami, habló con el programa de la cadena Univisión, "Despierta América", sobre su labor durante el viaje.

"Mi función fue casi a título personal. Ese fue el acuerdo. Yo estoy aquí en Miami con mis propios medios, no estoy usando recursos federales, que quede muy claro. Fue un acuerdo que hicimos. Por un lado tenía yo comunicación con Laurita Núñez y con Anel y por el otro lado con las Saritas. Mi intención y mi objetivo era hacer ver la importancia de llevar el cuerpo de José José a México".

Tanbién Sergio nMayer aseguró que "si alguien abogó para que a fin de cuentas la mitad de las cenizas fuera para México, fue Sarita. Su mamá había determinado que ´se acabó, ni el cuerpo ni las cenizas van para México´".

Durante su supuesta charla con ellas "hubo elementos que me dieron a entender que sí fue la última voluntad de José José el que se dividieran las cenizas. Las respuestas que me dieron fueron contundentes y me quedé frío. Me dí cuenta que sí era la voluntad, esa es mi percepción".

Sin embargo, hace unos días, José Joel Sosa habló con varios medios de comunicación sobre la situación actual de su nula comunicación con su hermana menor Sarita, aclaró que no le interesa el tema de la herencia, y aprovechó para desmentir la supuesta ayuda que Sergio Mayer hizo en Miami.

"Este hombrecito Mayer se la ha pasado pavoneándose. Te quiero decir que en ningún momento tuvimos contacto con él. Marysol o yo, jamás cruzamos palabra con él", dijo en el programa de radio de Maxine Woodside en México.

"Salió a decir que ´lo logramos´... lograste, ¡nada! Fue a presentarse al funeral de jeans y camiseta, como gallinita ciega, a ver quién lo peleaba. Todas estas mentiras que ha dicho, están de por medio para ver qué está pasando con las regalías".

En una charla con el programa "De primera mano", José Joel aclaró que su hermana y él recibieron apoyo por parte del Consulado, el gobierno mexicano, y del empresario Jorge Reynoso (esposo de la cantante Noelia), quien los contactó con el comisionado de Miami, Joe Carollo.

Por si fuera poco, José Joel reveló que en el homenaje en Miami donde Sergio Mayer llegó "en unas fachas deplorables, con jeans y camiseta", ni siquiera reconoció a Marysol Sosa... "¡De ese tamaño fue su ´ayuda´. Si vienes, por lo menos sabes quién es quién!".

"Yo sé que se la ha pasado diciendo que gracias a él (llegaron parte de las cenizas) y desgraciadamente no fue así. Y Sergio, lo sabes que no fue así. Y si estás mintiendo de eso, puedes estar mintiendo de otras cosas, no te pongas la soga al cuello", dijo José Joel.

Las palabras sobre que Mayer podría estar mintiendo "de otras cosas", podrían referirse al escándalo por el supuesto cobro de regalías digitales que realizaba el diputado, dinero que correspondía a José José.

Cabe señalar que el rumor de que Sergio Mayer cobraba las regalías del material de José José se había dado a conocer desde 2015, cuando "El Príncipe de la canción" tenía intención de demandar a Mayer, hasta ahora cobró revuelo, y en un principio, Sergio no quiso ni negar ni aceptar nada.

Pero hubo tal presión en redes sociales, que Mayer tuvo que salir a aclararlo y dar "carpetazo". "Que quede claro que no hay ningún elemento que me relacione con las regalías digitales ni de intérprete de José José".

Ya lo aclaré, ya se los expuse para que dejen de especular y dejen de acusarme porque he recibido amenazas en mis redes sociales por este tipo de afirmaciones y hasta la fecha no hay un solo elemento o alguien que ha presumido que tiene elementos o testigos

Explicó que se trataba de una empresa que no le pertenecía y que ya ni existe.

"Era una empresa que ni siquiera era de México que nos ayudaba a hacer monitoreo. Esta empresa me propuso que ponía a unas personas a monitorear todo lo que subieran. Y se rescataban esas monetizaciones, de 15, 20 o 30 dólares. Cabe mencionar que los intérpretes no reciben regalías, las cantidades de las que hablan no existen".

.@SergioMayerb asegura que solo presentó a José José con la empresa que cobraba sus regalías digitales #LoVisteEnVentaneando pic.twitter.com/AUnlpwLkZk — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 15, 2019

Incluso descartó que se tratara de una empresa suya. "No cobré por nadie, simplemente tratábamos de recuperar una parte que corresponde por derechos de imagen. Mi intención era como empresario era representarlos y ganar un porcentaje. Si esta empresa recuperaba 10 pesos, esa empresa iba a cobrar 20%, y de ahí, a mí me daban un porcentaje como empresario. Pero a nadie le interesó, no les sonó porque era muy poquito, y ahí quedó".

