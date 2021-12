José Joel explota contra Sarita por vender ropa y pertenencias de José José

Se vuelve a encender el pleito familiar, José Joel explota contra su media hermana "Sarita" Sosa por poner a la venta los objetos personales de su padre, asegura que se han vendido trajes, discos y hasta los premios que ganó "El Príncipe de la Canción".

"Pues sí, desgraciadamente, nos enteramos que está vendiendo los trajes de mi papá, que está vendiendo los discos, que está vendiendo los premios", dijo. "¡Que se pongan a trabajar, por amor de Dios!", expresó furioso José Joel.

El hijo de Anel Noreña contó que una de sus mayores preocupaciones es que su hermana haya vendido las propiedades de su padre, por lo que están en proceso de averiguación para saber qué cosas se han vendido de José José.

"Pudo haber intentado, pudo haber ahí un 'chancullo', alguien pudo haber dicho que sí pero después le dijeron 'oye, pero esto está en el testamento'... qué sé yo", supone, advirtiendo que viajarán a Miami para confortar el asunto en una situación en la que no tienen prisa.

El también cantante dejó en claro que su mamá, Anel Noreña es la heredera universal en el testamento de José José, por lo que si Sarita vendió alguna propiedad de su padre podría terminar en la cárcel.

"Ya tiene un pie en la cárcel, esta niña no tiene derecho a estar vendiendo, no tiene por qué estar metiendo la mano en algo que no le corresponde. Vamos a procurar ver a quién se le vendió, pues son artículos que deben estar en un museo", señaló.

(Aline Núñez)