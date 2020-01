José Manuel Figueroa sufre aparatosa caída en pleno concierto: "El caballo casi me pasa por encima"

El cantante José Manuel Figueroa tuvo un aparatoso accidente a caballo durante su presentación del primero de enero de 2020 en Texcaltitlán, Estado de México.

De acuerdo a Infobae, durante su presentación en Texcaltitlán, Estado de México, José Manuel Figueroa tuvo un aparatoso accidente al romperse la montura de su caballo alegando el cantante que se debía a una falta de mantenimiento.

Tras viralizarse el video protagonizado por José Manuel Figueroa cientos de fans comenzaron a comentar sus fotos recientes preocupados por su estado de salud.

"Algunas personas han responsabilizado a la pirotecnia y no, yo tengo a los caballos preparados para eso y saben qué hacer con la pirotecnia, honestamente yo no trabajé mucho con ellos antes del espectáculo, por lo que estaban tiesos porque estaba frio", comentó a través de un Facebook Live hecho ante la presión de sus fans por saber su estado de salud.

José Manuel Figueroa también comentó que entrar a cualquier escenario durante su espectáculo es un albur, pues, de alguna manera hay escenarios que ayudan y otros no.

"A la hora de entrar al redondel y francamente por el desgasto de la montura, se rompió la montura, evidentemente siempre se les da mantenimiento, porque el caballo suda y ese sudor es corrosivo para la piel de la silla, que va a pegada a su cuerpo. Así fue como se dio el accidente".

El cantante también aclaró que la culpa no había sido de su gente y que simplemente son cosas que pasan, además de hacer hincapié respecto a que él trata con amor a sus caballos y que nunca les ha enseñado nada de manera violenta o antinatural.

El cantante, está consciente de que esta caída pudo haber sido fatal si no se hubieran controlado las cosas: "El caballo casi me pasa por encima, pero yo sabía que la pirotecnia podía hacer que mi caballo arrancara a correr, afortunadamente me hizo caso y me devuelve el amor que le invertí... ni modo me tocó a mí", comenta el hijo de Joan Sebastian.

"Gardel" el caballo que formó parte del accidente, quedó lastimado de la pata y sí, su nombre es por el franco cariño que tiene el cantante para Argentina, así lo comentó a Infobae México.

"Que sueño sería para mi regresar a Argentina, me llevé un muy buen sabor de boca, me impresionó su música, sus tradiciones y si no es de trabajo, espero sin duda regresar de vacaciones" sostuvo respecto al país gaucho.

José Manuel, además de sentirse "aporreado" asegura que le duele más el orgullo por caer en el redondel, aunque por ahora está en su casa y no necesitó ayuda especial.

"El público estaba espectacular, nos reímos de lo que paso, ni el chigadazo se me va olvidar y de alguna manera es una forma hermosa de empezar el año, besando el escenario", explicó a sus fans.

Figueroa por ahora está dedicado a componer y será la Mazatlán el lugar para crea su nuevo proyecto musical y comentó que muy pronto tendremos noticias de su padre, el inmortal Joan Sebastian.

"El disco de mi padre está muy bien, hoy tendré una junta para ver lo último que hay que hacer, ya hasta grabamos un video", confirmó.

El hijo del "Rey del Jaripeo", Joan Sebastian sabe que esta caída puso ser mortal y también se lo explicó a los fans: "Hubo gente que se burló y que dijeron que no pusieron bien la silla, eso no es cierto, porque al montarme se hubiera caído la silla. La gente de a caballo sabe lo peligroso que puso haber sido el accidente, gracias a la nobleza del caballo y a mi equipo no me paso nada, pero el caballo me pudo arrastrar porque yo en ningún momento pude sacar los pies del estribo".

Este accidente no es el primero que ha tenido José Manuel Figueroa, hace unos años, también tuvo un movimiento peligroso cuando el mismo caballo y el chocaron cabezas lo que casi resulta en una tragedia.

