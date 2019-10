José Ron insulta a fan que lo tacha de "gay": "Te hace falta una buena cog&d#, acaso quieres que te la m&ta ric%?"

José Ron está en el ojo del huracán tras insultar a una fan que lo llamó "gay" en Instagram, aun cuando el actor es uno de los favoritos de la audiencia mexicana, y a quien próximamente veremos en el remake de "Rubí", sorprendió que diera una respuesta tan vulgar y agresiva a una de sus seguidoras.

De acuerdo con Grupo Fórmula, todo comenzó cuando la usuaria en Instagram, Beatriz, le escribió en un comentario al actor que era "gay". Esta acción despertó la furia de Ron, quien no se quedó callado y le contestó con una cadena de insultos.

"Hola pedacito de cac*, gracias por dedicarme gran parte de tu tiempo si no es que todo tu tiempo. Por qué no vas a ching*ar a tu madre? Jajajaja qué te arde? Ya mejor chúp*m*la! seguro te hace falta una buena cog*d*, acaso quieres que te la m*ta ric*? Suave y dur* como te gusta! Avísame! Te está esperando una verg* de piedra y cabeza de champiñón".

Y agregó:

"A ti te falta todo lo que me sobra. Eso de esconderte bajo una cuenta falsa y privada habla mucho de ti, pero bueno así es Instagram, hay muchos como tú! Y lamento decepcionarte pero si tu quieres que sea, Ok si soy bien gay! Soy bien put*! Super gay! Dios te bendiga hater! Mucho amor para ti!

Pero ahí no terminó todo, José Ron volvió a insultar a otra usuaria que se burló de las frases con las que acompaña sus imágenes en la red social, pues asegura que "todas están en Google".

El actor colocó la misma respuesta que a la "hater" anterior:

Tras ver eso, algunos de sus fans le pidieron a José Ron no involucrarse con los "haters" del Internet, mientras que otros calificaron su comportamiento como de violento.

"No te malgastes en gente que no vale la pena. Saludos desde Chile!", "El verdadero y violento José Ron", "José Ron es gay? Aver si me responde lo mismo como ala fan", fueron algunos de los cometarios, mientras que otra fan se extendió más en su recomendación: "mi estimado, ya salieron publicaciones de las contestaciones que hiciste, con el debido respeto! dice el dicho que el sabio calla, para los ignorantes hablen o escriban.. y es mejor no hacer caso a comentarios absurdos, porque el queda mal eres tú y mas si eres figura publica, pues decepciona a tus fans y te tachan de grosero.. lo que debes de hacer es bloquearlos, y ya! jamás te debes de igualarte a ellos, con el debido respeto que te mereces!!. pero no te iguales a su ignorancia... saludos desde cancun.. OJALA LEAS MI MENSAJE.. TEN PRESENTE A ESE REFRÁN QUE TE PUSE: "EL SABIO CALLA, PARA QUE EL IGNORANTE HABLE"..."





