José Ron rechaza telenovela de Juan Osorio tras perder exclusividad

Hace una semana el periodista de espectáculos, Alex Kaffie reveló que José Ron había perdido su exclusividad con Televisa, pero el actor confesó a sus seguidores de redes sociales que el rechazo su participación en la nueva telenovela de Juan Osorio.

De acuerdo a Infobae, José Ron compartió cuna sus fans de Instagram no protagonizará la nueva telenovela de Juan Osorio "¿Qué le pasa a mi familia?".

A través de sus historias de Instagram, Ron respondió a algunas preguntas de sus seguidores y una de las más incesantes fue la de su posible colaboración con Osorio.

"No, no voy a estar. Esta pregunta me la han hecho bastante. No voy a hacer la novela con Juan, él ya sabe que estoy muy agradecido con él. Sí hablamos, tiene un proyecto maravilloso con un personaje muy bonito, pero no voy a estar", respondió.

Al parecer el actor quiso aclarar todos los rumores de un posible berrinche porque Televisa le quitara su exclusividad.

"Así que no crean todo lo que sale, todo lo que dicen, qué mal que de repente crean tantas cosas que salen. Sí hubo acercamiento, sí hubo plática".

Por las palabras de Ron parece que no hay ningún conflicto ni con la televisora ni con el productor. "Le agradezco por la confianza, por tomarme en cuenta, pero no voy a estar en ese proyecto. Veremos qué viene más adelante, le deseo a Juan todo el éxito del mundo y sé que le irá muy bien".

Recordemos que en su momento Juan Osorio había revelado que los protagonistas de su nueva telenovela en Televisa serían José Ron y Libia Brito, pero ninguno aparecerá y han surgido nuevos nombres de talentos que ocuparán su lugar de Ariadne Díaz.

De hecho, en las preguntas que le hicieron surgió una acerca de si la presencia de Ariadne en la telenovela habría influido en la decisión. "Por supuesto que no, todo lo contrario. Ari sabe, Juan sabe que estaba todo chido, pero no, para nada. Me encantaba la idea, volver a estar juntos trabajando iba a ser muy lindo".

(Azucena Uribe)