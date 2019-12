Josh Brolin, actor que interpretó a "Thanos", se sumó a la moda del bronceado anal y terminó con graves quemaduras

He probado lo de tomar el sol en el ano que tanto he estado oyendo por ahí y mi sugerencia es que NO lo hagan tanto tiempo como lo hice yo. Ahora mi ano está locamente quemado e iba a pasar el día de compras con mi familia; en lugar de eso, estoy usando hielo y cremas de aloe para quemaduras debido a la gravedad del dolor, relató en una publicación en Instagram con una imagen del método.