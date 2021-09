Josh Peck regresa a la TV de la mano de Hilary duff en "How I Meet Your Father"

Regresan dos leyendas de la televisión juvenil, Josh Peck se suma a Hilary Duff en la serie "How I Meet Your Father" (FOTO TOMADA DE IG: @joshpeck @hilaryduff)

Dos leyendas de la televisión juvenil regresan a la pantalla, la plataforma de streaming Hulu confirmó que el actor Josh Peck, recordado por su protagónico en la serie "Drake & Josh" de Nickelodeon, se suma al elenco de "How I Meet Your Father" encabezado por la ex estrella Disney Hilary Duff.

Esta nueva serie de streaming es un reboot de la exitosa "How I Meet Your Mother", esta nueva versión de la comedia contará la historia de Sophie y cómo conoció a su esposo y padre de sus hijos. Siendo una versión femenina de la serie de 2005 en donde actores de la talla de Josh Radnor, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Alyson Hannigan y Jason Segel participaron durante nueve temporadas.

Niños, les voy a contar una historia increíble: es la historia de cómo dos escritores tuvieron la suerte de hacer el programa de televisión de sus sueños durante nueve temporadas, y ahora pueden pasar la antorcha a un nuevo equipo creativo inspirado con el suyo. Una historia increíble que contar, la historia de "How I Met Your Father", dijeron los directores creativos de HIMYM Carter Bays y Craig Thomas en un comunicado.

"How I Meet Your Father" tiene en su elenco a Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma y Ashley Reyes. El Proyecto acaba de arrancar así que no se sabe a ciencia cierta qué papel desarrollará cada uno, mucho menos cuál será participación de Josh Peck en la historia protagonizada por Hilary Duff, lo cierto es que nos encanta la idea de verlos de nuevo en pantalla.



¿Qué ha sido de Josh Peck?

El actor de 34 años se encuentra protagonizando la serie "Socios y Sabuesos", disponible en Disney Plus, continuación de la película de Tom Hanks de 1989 del mismo nombre. En junio, terminó la filmación del musical de Netflix 13 y anteriormente actuó junto a John Stamos en la serie de comedia de Fox.

