Joven actriz acusa a ex productor de TV Azteca y Televisa de violarla

El ex productor de TV Azteca y Televisa, Alan "N", fue arrestado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) acusado por su probable participación en los delitos de privación ilegal de la libertad con fines sexuales y violación agrava.

Una joven actriz, identificada como Tabbatha Guzmán Buerón publicó un video en redes sociales donde narra el terrible suceso. El productor la llamó para un supuesto casting de una serie que produciría para Disney, situación que aprovechó para abusar de ella.

En el video la joven narra el abuso, señaló que el productor organizó un casting para una serie infantil de Disney Channel, en la cual le habría ofrecido un papel a la actriz, pero la audición resultó ser falsa.

La víctima declaró que esto comenzó el 21 de enero cuando recibió un mensaje con la invitación al casting de la cadena de televisión, y se le informó que tendría lugar en la colonia Condensa en la Ciudad de México. Fue ahí donde Arturo "N" abusó sexualmente de ella.

Solamente deseaba que la habitación estuviera lejos, pero no, estaba luego, luego. Entramos a la habitación 110 y ahí me violó, forcejeamos, me lastimó. Pedía que me dejara y él solamente se burlaba de mí, me decía que ´se sentía rico´", expresó Tabbatha.

La joven confesó entre lágrimas que el productor de televisión nunca paró aún cuando ella se lo pedía, incluso reveló que la ahogó en varias ocasiones. El abuso sexual terminó una vez que Arturo se habría "cansado". La actriz dijo que se cambió rápidamente porque deseaba irse, pero el productor intentó violarla una vez más.

LA DETENCIÓN DEL PRODUCTOR DE TELEVISIÓN

Este domingo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reveló cómo fue el arresto del productor de televisión Alan "N", acusado de violar a una actriz.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Serna, buscado desde enero, por la probable comisión de los delitos de privación de la libertad con fines sexuales y violación agravada, ocurridos en la colonia Periodistas, alcaldía Miguel Hidalgo, informó la dependencia.

Adscrita a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, las investigaciones realizadas por el personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales "permitieron reunir los suficientes datos de prueba para establecer la probable participación del aprehendido en los hechos, por lo que el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control el mandamiento judicial", señaló la FGJCDMX en un comunicado.

Después de encontrar la ubicación del productor, agentes de la PDI de la Coordinación de Cumplimiento y Ejecución de Mandamientos Judiciales acudieron a la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde notificaron al productor de televisión de la acusación en su contra.

El aprehendido fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, tras la lectura de sus derechos constitucionales, donde fue puesto a disposición del juez que lo requirió.

"La FGJCDMX reitera que una de sus prioridades es atender a las víctimas con perspectiva de género, enfoque diferencial y especializado, así como garantizar una nueva manera para investigar los delitos, con especial énfasis en la justicia hacia las mujeres", remarcó la dependencia.

No obstante, la Fiscalía declaró que a "la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento".

Los hechos se registraron el 22 de enero en calles de la colonia Periodistas, en la alcaldía Miguel Hidalgo; la víctima habría sido citada por Alan "N", de 56 años de edad, para una supuesta entrevista de trabajo.

(Imelda Téllez)