Joven exhibe al hijo de Martha Figueroa como abusador

Salí con Alejandro Vaca Figueroa y sus amiguitos a una fiesta, llegando me ofrecieron 1 (un) vaso con alcohol, me lo tomé y lo siguiente que recuerdo es despertar afuera del edificio, sola tirada en la calle. Una señora me ayudó a llamarle a mis papás. Nunca he sabido qué pasó durante el tiempo que estuve desmayada, fueron varias horas. Estábamos en un depa vacío que era propiedad de Alejandro. Él, dos amigos suyos y yo. Tenía 17 años, expresó Ana.