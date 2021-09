Juan José Origel sale en defensa de Laura Bozzo: "No es una ratera"

Con Laura tengo una amistad desde que ella vivía en Perú; la quiero mucho, le tengo un cariño muy especial. Sé cómo es, lo tengo muy claro, no me sorprende lo que me digan de ella, pero sí siento lo que está sucediendo a su alrededor. No creo que sea una mujer malintencionada y mucho menos una ratera porque la conozco. Quienes la juzgan, primero que se juzguen ellos, porque los que estamos cercanos a Laura sabemos las buenas obras que ha hecho, dijo el conductor.