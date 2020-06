Juanpa Zurita asegura que en México no existe el racismo y lo tunden

En redes sociales ha causado polémica el asesinato de George Floyd a manos del policía Derek Chauvin, en Estados Unidos y el youtuber Juanpa Zurita no dudo en dar su opinó al respecto, sin embargo, recibió fuertes críticas.

De acuerdo a Infobae, Juanpa Zurita utilizo sus redes sociales para publicar un mensaje en donde afirmó que en México no existe el racismo, por lo que no podría entender la situación que se vive en Estados Unidos, donde no paran las protestas luego del asesinato de Floyd.

"Siendo de otro país siento que es muy difícil poder entender realmente la situación. En México no experimentamos este tipo de cosas", afirmó Zurita.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANGÉLICA RIVERA LUCE IRRECONOCIBLE AL REAPARECER EN INSTAGRAM

Tras compartir su opinión inmediatamente llegaron las críticas al comentario de Juanpa Zurita, pues gran parte de los usuarios le hicieron ver que uno de los problemas principales que se viven en México son precisamente el racismo y el clasismo, y le señalaron que son dos situaciones que se viven todos los días y afectan a gran cantidad de personas en el país.

Las críticas contra el influencer de 24 años se centran en su persona que fue calificada como privilegiada y que vive fuera de la realidad social del país, ya que, según los usuarios, Juanpa no logra darse cuenta de los problemas que se padecen en México.

También en varios comentarios señalaron que el joven nunca ha sufrido discriminación debido a que se trata de una persona de tez blanca, y otros usuarios argumentaron que el hecho de vivir en Los Angeles, pese a que es una ciudad altamente poblada por mexicanos y otros latinoamericanos, lo mantiene alejado de lo que se vive en la sociedad de su país.

"En México también existen situaciones así, que tú no lo hayas vivido por ser blanco privilegiado no quiere decir que no sucedan estas cosas acá. Aunque me parece raro que en tus años de vida no hayas conocido a alguien que se burle de otra persona por ser moreno", escribieron usuarios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ADRIÁN URIBE REVELA QUE SERÁ PAPÁ POR SEGUNDA OCASIÓN

"Juanpa Zurita puso esto en Instagram. Alguien avísele de todo el racismo y clasismo que existe en nuestro país y que aparentemente él no ve. Así se lee el privilegio", "Oigan, por supuesto que Juanpa Zurita cree que en México no existe el racismo, porque la gente que luce como él (blanca, de ojos azules, heteronormada y con dinero) JAMÁS lo va a experimentar y también nunca van a ver más alla de lo que les pasa a ellos y a su burbuja social", argumentaron en Twitter.

Cabe señalar que borró su mensaje pero minutos más tarde publicó otra historia con un mensaje con el que intentó redimirse:

"He estado pensando qué palabras decir acerca de lo que está sucediendo respecto a la brutalidad policiaca y la muerte de George Floyd. Tomé la mala decisión de considerar que no debería decir nada por creer que no era mi lugar. Claramente fue un error, porque mantenerse en silencio es aceptar la realidad"

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, más del 50% de la población indígena y afrodescendiente en México considera actualmente que sus derechos se respetan poco o nada.

(Azucena Uribe)