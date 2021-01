Julián Gil da positivo a covid, sufrió la falta de camas en hospitales

Me he cuidado muchísimo, he seguido los protocolos durante casi un año desde que empezó todo esto de la pandemia, pero bueno, me tocó el COVID, no sé cuándo, cómo, ni dónde me pasó, me contagié... justo llevaba 10 días sin trabajar en Televisa, entonces queda descartado que fue en la producción del señor Juan Osorio, entonces no sé, contó Julián Gil.