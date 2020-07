Julián Gil se burla de Gustavo Adolfo, lo tacha de "chayotero"

Tras la revelación de Gustavo Adolfo Infante de su salida de Sale el Sol en Imagen Televisión, las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales y uno de los que se mostró más contentos fue el actor Julián Gil que no pudo ocultar sus sentimientos.

De acuerdo a El Siglo de Torreón, hace unos días Gustavo Adolfo Infante anunció su salida del matutino "Sale el Sol", de Imagen Televisión.

Y es que el artista ha tenido diferencias con el periodista de espectáculos, quien conduce el programa "De Primera Mano".

El pleito entre Gustavo Adolfo Infante y Julián Gil.

Hace unas semanas, por ejemplo, Gustavo Adolfo brindó una entrevista a la abogada de Marjorie de Sousa, expareja de Gil, con quien tiene un pleito legal por la custodia de su hijo.

Para el actor, Infante no fue buen periodista, al no cuestionar a Marjorie por supuestamente no haber cuestionado duramente a la defensora de su ex esposa.

Recientemente, el periodista reveló que dejaría de colaborar en la sección "Pájaros en el alambre", del programa matutino de Imagen TV, ya que la empresa consideró que su figura estaba sobreexpuesta, pero resaltó que seguirá en la empresa y en su emisión vespertina.

Es una decisión de la empresa, porque ellos tienen el deseo de hacer el relanzamiento de mi imagen como periodista y si estoy a las 9, a las 10, 10:20, luego a las 11 con menciones comerciales, luego a las 12 del día repetían el ´Minuto que cambió mi destino´, luego a la 1 de la tarde iba a ´Qué chulada´ con menciones comerciales, después a las 2 iba con menciones con Yuriria Sierra, y luego de 3 a 5 venía el programa ´De primera mano´, era una sobreexposición de mi imagen en televisión , que tampoco es bueno", explicó el periodista.

Ante ello, Gil subió unas historias en su cuenta de Instagram, donde califica de "chayotero" a Infante y alega que lo "corrieron" de la televisora".

¿Qué pasó chayotero? Gustavo Adolfo Infante, mira, te corrieron, te botaron, te sacaron de la empresa", afirmó Julián.

El actor expresó que Gustavo Adolfo no tiene credibilidad y que, supuestamente, el periodista recibe dinero para realizar entrevistas. Incluso lo calificó como "nefasto" e "infame".

¿Por qué? Por dos motivos, uno de ellos, que no tienes nada de credibilidad, lo dije hace dos o tres semanas, cero credibilidad, cero rating, los ejecutivos se dieron cuenta de eso y se dieron cuenta también de que eres un chayotero, que recibes dinero a través de agarrar bandos.

(Azucena Uribe)