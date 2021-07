Juntos de nuevo, sorprenden a Anuel y Karol G pasando la noche juntos

Una de las parejas favoritas de la industria musical es la que formaron Anuel AA y Karol G, desde su colaboración en el tema "Culpables" los cantantes del género urbao hicieron clic y cupido los flecho, dando como resultado uno de los romances favoritos de la generación z. Pero hace unos meses tomaron caminos diferentes y aunque lo trataron de ocultar, sus fans descubrieron que ya no estaban juntos a mediados del mes de abril.

Después de varios meses Anuel y Karol G fueron captados pasando la noche juntos en Miami, lo que despertó rumores de que podrían haber retomado su romántica relación.

Recordemos que hace tan solo unas semanas, la misma Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la cantante de "Bichota", publicó varias fotos y videos con sus amigos cantando, aparentemente despechada, en un yate en México.

Varios portales de farándula aseguraron que Karol G estaba desahogándose por terminar su romance de tres años con el cantante puertorriqueño Anuel.

Pero el programa "El Gordo y la Flaca" de la cadena Univisión dio a conocer imágenes de lo que podría ser la reconciliación de los reguetoneros, el pasado 30 de junio captaron a Karol G reencontrándose con Anuel en un restaurante y continuando su velada en una pequeña reunión con amigos.

No sabemos si volvieron concretamente ya a una relación formal, pero que se estaban dando besos, apapachos, anoche en un restaurante de Miami Beach, lo podemos confirmar, dijo Charry.

La periodista Tanya Charry señaló que esta no es la primera vez que Karol G y Anuel tienen una cita: "parece que ellos a veces, de vez en cuando, como que se ven para conversar a ver si vuelven, pero anoche (el 30 de junio) como que no les importó el sitio, no estaban en un lugar privado dentro del sitio, un restaurante muy famoso de carnes en la playa, en Papi Steak".

Es Anuel el que en estos momentos le está insistiendo a Karol G volver. Ella, aparentemente, según me dice mi ejército de informantes, no está dispuesta a regresar a esta relación, afirmó Charry

En las imágenes que reveló el programa grabado en Los Ángeles, Estados Unidos, se ve a Karol G tapándose la cabeza con una sudadera, aparentemente, para no ser reconocida. Sin embargo, su pelo color verde sirena no evitó que pasara desapercibida y ahora en la farándula latinoamericana se especula el posible regreso entre Anuel AA y la intérprete de ´Tusa´.

Por otro lado, en Telemundo también se refirieron al tema y, en compañía de las fotos de la cantante y su expareja, aseguran que quizá los artistas jamás terminaron su relación, sino que, por el contrario, todo hizo parte de una estrategia para dar de qué hablar o promocionar alguna próxima producción musical.

(Aline Núñez)