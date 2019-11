¡Justo en la nostalgia! Canciones que conocimos de jóvenes y que en 2020 cumplirán 20 años

Corría el año 2000, un nuevo milenio estaba por comenzar, muchos de nosotros estábamos en la adolescencia, muchos cambios, hormonas alborotadas, rebeldía en su máximo esplendor.

Si te quieres sentir viejo, de acuerdo con Sopitas, estas rolas están por cubrir 20 años desde su lanzamiento.

"YELLOW" DE COLDPLAY

Corría el año 2000 cuando Coldplay lanzó está llegadora canción, seguramente la recuerdas y en más de una canción se te salieron unas cuantas lagrimitas al escuchar este icónico tema en la voz de Chris Martin. "Yellow" es una de las rolas más representativas de esta banda británica.

"BEAUTIFUL DAY" DE U2

Te guste o no U2, no podrás negar que es una de las mejores canciones de la banda liderada por Bono, a lo largo de los años se ha convertido en todo un clásico de la banda irlandesa.

"GO LET IT OUT" DE OASIS

En esta lista no podían faltar los polémicos hermanos Gallagher, antes de que se odiaran y comenzarán los dimes y diretes lanzaron "Go Let It Out" marcó un momento muy importante en la carrera de la banda británica.

"IDIOTEQUE" DE RADIOHEAD

Radiohead tiene un amplio repertorio de canciones, pero sin lugar a dudas "Idioteque" es una verdadera joya. Han pasado varios años desde su lanzamiento, pero hasta la fecha es una de las consentidas de los fans.

"ROCK DJ" DE ROBBIE WILLIAMS

Sin duda era una de las canciones que no podían faltar en las fiestas de la secundaria o de la preparatoria. No lo niegues seguramente fue uno de tus gustos culposos.

"ROLLIN'" DE LIMP BIZKIT

Si eres de los que desde morro tenía gustos más "rudos" entonces Limp Bizkit hizo sacar tu lado metal-rapper. Y entre más la escuchabas, más te sentías el "malote" que estaba listo para romper las reglas.

"ORIGINAL PRANKSTER" DE THE OFFSPRING

Uno de los grandes éxitos de The Offspring tenía que estar en esta lista. Con su punk californiano llenó al mundo entero de nuevos y diferentes ritmos para echar el mosh pit alegremente. En parte, gracias a ellos es que adoptaste la cultura punk y te empezaste a vestir con vans, jeans a media pompa y playeras negras de tus bandas favoritas.

"IT´S MY LIFE" DE BON JOVI

Que no te de pena, seguramente en repetidas ocasiones te has puesto a washawashear esta canción de Bon Jovi, a pesar de que se estreno en el lejano año 2000 sigue siento una de las predilectas de muchos chavorrucos.

"ALL THE SMALL THINGS" – BLINK-182

Blink 182 es una de las bandas más representativas del punk, los californianos se metieron en el corazón y en la mente de todos sin importar la música que solías escuchar. El video es sencillamente divertido.

"CALIFORNICATION" – RED HOT CHILI PEPPERS

Con esta rola se llevaron dos nominaciones en los Grammy del 2001 en la categorías de "Mejor Interpretación Rock de un Dúo o Grupo con Vocalista" y "Mejor Canción de Rock", pero sin duda el mejor premio ha sido seguir en el gusto del público.

"MINORITY" – GREEN DAY

La canción habla sobre ser uno mismo, y sobre rebelarse ante las cosas que no te dejan ser quien eres. Un mensaje bastante bueno para millones de adolescentes que crecieron con su música. Esta rola no será el éxito por el que los identifiques, pero por este tipo de canciones, es que Green Day se metió profundamente al corazón de sus fanáticos.

"ONE MORE TIME" DAFT PUNK

"One More Time" es sólo un ejemplo de la grandeza que plasmaron en el género. Como lo muestran en su video, esta rola parece que es de otro mundo y de otra época. El dúo francés, como lo hace habitualmente, sacó esta canción que quedará para la posteridad.

"LITTLE THINGS" DE GOOD CHARLOTTE

Este sencillo marcó el debut de los hermanos Madden, fue el primero de muchos con el que te identificaste. Sus letras y su punk probablemente formaron una parte importante de tu vida en aquellos años de bendita juventud.

"TESTIFY" DE RAGE AGAINST THE MACHINE

Este sencillo de The Battle of Los Angeles es una verdadera joya. Aquí es cuando te das cuenta que RATM llegó unos sólidos 20 años adelantados a su época. Su metal rap siempre será de lo mejor que ha dejado la música en la historia. No por nada, la gente se volvió loca con la noticia de su regreso.

"AGAIN" DE LENNY KRAVITZ

Es todo un himno, no vas a negar que en más de una canción la cantaste a todo pulmón y tal vez se la dedicaste a algún ex. En muy poco tiempo se convirtió en una de las mejores rolas de Lenny Kravitz.

"MAKE ME BAD" DE KORN

Korn fue una de las bandas que incitaban a la rebeldía. Este video, es uno de los que más lana le ha metido Korn en toda su carrera y la verdad quedó bastante bueno.

"KRYPTONITE" DE 3 DOORS DOWN

4 años después de que se formara la banda, lanzaron este primer sencillo de su álbum The Better Life. Así como rompió todas las listas de popularidad de rock alternativo de los Estados Unidos, seguramente también te rompió la cabeza cuando la escuchaste por primera vez.

"BREATHLESS" DE THE CORRS

Número 1 en el Reino Unido y en tu corazón. Esta rolita combinó perfectamente el pop y el rock para crear un éxito a nivel mundial. Esta canción fue nominada a un Grammy a la mejor interpretación pop vocal por un dúo o grupo.

"THE REAL SLIM SHADY" DE EMINEM

Para muchos, esta fue de las primeras rolas con la que le jugaron al rapero. También fue de las primeras veces que se voltearon los papeles y una persona blanca tuvo que decirle al mundo que también tiene el talento para hacer algo. Sin duda, una joya entre las joyas.

"OOPS!... I DID IT AGAIN" DE BRITNEY SPEARS

Fue el primer sencillo del segundo álbum de estudio de Britney Spears, sin duda la princesa del pop se robó el corazón de millones con esta pegajosa canción, y más de uno babeo al verla enfundada en ese traje rojo de cuero.

