Kalimba critica la "época de cristal": "También existimos hombres acosados"

Vivimos en una época de cristal donde todo mundo se está indignando por cosas que no vive. Yo lo viví 11 años cuando no había época de cristal y hace 11 años había gente indignada conmigo por algo que no hice. Yo decía: ´¿Por qué estás enojado conmigo si tú ni siquiera estabas ahí? Al que están destruyendo es a mí y todavía estás enojado conmigo´, afirmó.