Kalimba evidencia que no fue tomado en cuenta para la serie de OV7

Me tendrían que enseñar el libreto y me tendrían que enseñar qué tipo de serie va a ser, obviamente a ninguno de los 0V7 le interesa una serie de chismes, a ninguno de los 0V7 le interesa una serie dramática. OV7 ha sido siempre un grupo triunfante, un grupo exitoso, definitivamente no siempre hemos estado bien porque somos una familia y las familias no están siempre bien, los seres humanos no están siempre bien.