Kalimba explota contra quienes lo critican por querer comprar un perro

Kalimba aseguró que "no había pedido opiniones" respecto a su decisión

Hace unos días el cantante Kalimba aprovechó sus redes sociales para preguntar a sus seguidores por un lugar donde pudiera comprar un perro de raza schnauzers, pero al parecer esto no lo tomaron nada bien y comenzaron a mandarle mensajes criticándolo.

De acuerdo a Infobae, la publicación de Instagram no le cayó del todo bien a los usuarios quienes no tardaron en criticar a Kalimba de 37 años, incusó algunos le señalaron que no debería comprar animales, sino adoptarlos.

Ante las innumerables pruebas de desprecio de sus seguidores Kalimba decidió mandar contestar con un fuerte mensaje donde aseguró que no le gusta pelear con nadie y se alguien se sentía ofendido le pedía "disculpas no tan honestas".

"Perdónenme y no, porque no es una disculpa honesta, por lo que puse en mi historia anterior lo cual no voy a borrar, pero es que a veces es muy cansado vivir bajo la crítica constante, yo solo pregunté si conocían un criadero de schnauzers".

También Kalimba aseguró que tiene sus razones para querer comprar un perro, pues sus dos último perros sí fueron adoptados, pero le habían causado problemas de salud, en pulmones y garganta.

Yo no les pregunté si ustedes opinaban que debía comprar o debía adoptar, pero ese punto en el que ya caen en el 'Por Dios, por qué compras, por qué fomentas' ¡ya cállense, de verdad, ya cállense', no estoy pidiendo su opinión."

(Azucena Uribe)