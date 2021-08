Kalimba habla del video que despertó sospechas de un romance con Paola Rojas

Yo tengo novia, se llama Alejandra Carmona. La adoro, la quiero profundamente. Es una mujer que me trae bien, que me hace bien, que la quiero, que esto va muy en serio, que seguimos avanzando y creciendo juntos. No puedo decir si nos casaremos o no, peor les puedo decir que estoy muy feliz. Soy muy respetuoso a mi pareja, aseguró el cantante.