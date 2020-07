Kalimba revive escándalo de supuesto abuso sexual: "Me fue a seguir"

El cantante Kalimba rompió el silencio y dio una controversial entrevista a Yordi Rosado, con quien hablo del escándalo en el que se vio envuelto y que acabó con su carrera tras ser acusado por una fan menor de edad de violación.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Kalimba explicó que pronto escribirá un libro para contar su versión de los hechos.

Recordemos que en diciembre de 2010, Kalimba fue denunciado por violación de una menor en un hotel de Chetumal; al parecer, Daiana había estado en el mismo bar con el cantante que estaba fungiendo como DJ. Daiana estaba con otra chica y ambas fueron invitadas a entrar a la habitación del hotel en el que se quedaba el ex integrante de OV7.

Unas semanas después Kalimba Kalimba fue detenido en enero, cuando estaba en Texas, Estados Unidos, y trasladado al Centro de Readaptación de Chetumal en Quintana Roo, donde estuvo por siete días hasta que las autoridades desestimaron el caso porque no se podía comprobar que el cantante hubiera violado a la menor.

A diez años del escándalo que acabó con la carrera de Kalimba, el cantante dio una declaración reveladora en entrevista con Yordi Rosado.

Además de hablar sobre su carrera musical, su incursión en diversas esferas de la farándula Kalimba revivió el escándalo en el que la joven Daiana lo señaló y demandó por violación.

Al respecto, Kalimba dio a conocer detalles que cambiarían la percepción que miles tienen sobre el integrante de la popular agrupación OV7.

"Voy a escribir un libro pronto, el enfoque de qué iba a escribir yo sabía que no era el correcto", contó Kalimba.

Y comenzó a hablar del tema del que se había negado hablar por respeto a la joven y a su carrera como cantante.

"Estaba en el antro, verán que en las fotos yo nunca interactúo con ellas. Daiana me dijo que le rogó al director de la empresa que la pusieran de edecán. Yo le pedí a mi manager que la bajara", expresó el cantante.

Además, reveló que esa noche le acompañaban sus amigos porque festejaban un cumpleaños, así sugirió que continuaran la celebración en su suite; mientras que él se fue a otra habitación.

"Ella bajó al otro cuarto y dijo que ´¿Qué haces?´. Platicamos un segundo, me ofreció que tuviéramos sexo, le dije que no, me fui al otro cuarto. Ya no había fiesta, ahí estaban ellos platicando, me fue a seguir. Justamente Thayli quien si fue a declarar, fue ella quien la corrió", declaró Kalimba.

"Hay cosas de ella que no voy a mencionar..."

Kalimba terminó en la cárcel después de que Daiana Guzmán, una joven de 15 años, lo señalara por haberla violado tras salir de un antro en Quintana Roo.

"Hay cosas de ella que no voy a mencionar porque la afectaría en su vida personal. Me enteré que le habían pasado cosas en su vida personal y por eso entiendo por qué una persona de esa corta edad hizo lo que hizo; cuando me enteré de cosas que ella había vivido me enteré por qué tenía eso", expresó el cantante con Yordi Rosado.

(Azucena Uribe)