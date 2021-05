Kanye West revela que vivió un infierno junto a Kim Kardashian

El divorcio de Kanye West y Kim Kardashian sigue dando de qué hablar, el rapero rompió el silencio y reveló que vivió un verdadero infierno mientras estuvo casado con la socialite.

La revista Star asegura que una fuente afirmó que Kanye West está arrepentido de haberse quedado tanto tiempo junto a Kim Kardashian, la influencer lo trató como una basura.

"Keeeping up with the Kardashians" también interfirió en el matrimonio de Kanye West y Kim Kardashian, el rapero padece bipolaridad, y se hartó de ser perseguido por las cámaras del programa.

La fuente aseguró que Kim Kardashian estaba celosa del éxito de Kanye West, la socialite envidiaba que su ex marido triunfara con su marca de tenis Yeezy, además, de estar en la lista de los hombres más ricos del mundo en 2020.

La vida sexual de la pareja se vio afectada porque según, el rapero la imagen de Kim siempre ha sido muy sensual, pero Kanye West considera que el desempeño de su ex esposa en la intimidad no fue la mejor.

La revista señaló que Kanye West está agradecido por haber terminado su matrimonio de más de seis años con Kim Kardashian, ahora está enfocado en reconstruir su vida.

(Ann Ventura)