Karla Panini acusa a familia de Luna de pagar haters: "Todo México me odia"

Una vez más la polémica comediante Karla Panini demostró que no le interesan las críticas y lanzó un fuerte mensaje donde aseguró que ya no soportará más el hate.

Mediante un video Karla Panini reveló que ya no soportará las críticas y mensajes de odio que recibe por parte de las personas que creen que es responsable de la muerte de Karla Luna, su ex compañera en el programa de televisión "Las Lavanderas".

Recordemos que hace siete años Karla Luna hizo público que su esposo, Américo Garza, le fue infiel con quien era su mejor amiga, Karla Panini, hecho por el que se ganó el odio por parte del público mexicano y cada vez que pueden, todos le recuerdan a la famosa la gran traición que le hizo a su amiga tan cercana.

Ante las constantes críticas, Panini realizó una transmisión en vivo para explicar que procedería legalmente contra la "secta" comandada por la familia Luna, pues asegura que se dedican a despreciarla y criticarla, además de revelar que realizan pornografía infantil, aunque dicho dato no se ha confirmado y la familia tampoco se ha pronunciado al respecto.

En el material, Américo Garza, esposo de Panini también apareció y comentó que está preparado para cualquier demanda que se interponga en su contra.

Incluso, la pareja comenzó a hablar en contra de Erika Luna y expresaron que tenía "problemas mentales" y le aconsejaron que debería atenderse psicológicamente porque quiere controlar a los medios para poner todos en contra de Karla Panini y Américo.

Sin embargo, la famosa confirmó que los comentarios de los haters 'no es algo que le quita el sueño' y que tampoco le arruina su felicidad, pero sentenció que, si todas las personas la odiaban, estaba dispuesta a vivir así porque no le afecta en su vida personal.

"A mí no me importa que vayan y digan que me odien [...] Si todo México me odia, pues ni modo, no crean que no duermo, y no crean que no cómo, y no crean que no vivo feliz, y no crean que no hago mi vida, mi vida está exactamente igual", comentó la comediante.

En la transmisión en vivo, Panini pidió a sus fans que dejarán de lado el pasado: "Olvídense del chisme que hay entre Américo, Luna y yo, esto es sobre los niños", y es que la actriz comentó en varias ocasiones que las declaraciones estaban afectando directamente a sus 'hijas', quienes son biológicamente hijas de Karla Luna, quien falleció al perder la lucha contra el cáncer.

Panini afirmó que no piensa dar más explicaciones a los medios y al público de lo que sucedió entre ellos tres, y mucho menos de la relación entre Garza y Luna, ya que asegura que quiere respetar la memora de su 'amiga'.

Sin embargo, dejó en claro que luchará en contra de los familiares de la fallecida Lavandera, a quienes acusa de tener una secta y los llamó "vividores" por crear todo tipo de rumores sobre su vida y relación.

"Tenemos que evidenciar lo que hace esa familia, hace memes de niños, hacen pornografía infantil. Eso es lo que les debe de importar", concluyó.

(Azucena Uribe)