Karla Panini enfrenta a "la Parcera", se pelean en lives de Instagram

Se estaba planeando una estrategia legal contra ella y contra quienes nos han difamado. Tenemos perfectamente ubicados, con todo y dirección. Tú puedes opinar del trabajo de la gente que está en los medios de comunicación, pero no puedes armar una campaña de odio y negatividad con amenazas de muerte. A ti, Parcera, no te concierne nada en este tema, porque no te conocemos, no sabemos quién eres. Como ya te investigó una autoridad, ya sabemos quién eres, detalló Karla Panini sobre La Parcera.