Karla Panini rompe en llanto: "He sido humillada públicamente"

La polémica no deja descansar a Karla Panini, a dos años de la muerte de Karla Luna internet no deja morir su escandaloso triángulo amoroso y la traición de su compañera de "Las Lavanderas". Panini trata de refugiarse en la iglesia pero en medio de una reflexión sobre su vida rompe en llanto.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Karla Panini nuevamente es blanco de críticas y ataques en redes sociales por la traición a su amiga y compañera en "Las Lavanderas", Karla Luna. La viral historia dice que Panini se metió en el matrimonio de Luna y se quedó con su esposo, Américo Garza. Motivo por el cual la culpan del fallecimiento de la "comare morena" a causa de una recaída en el cáncer.

Karla Panini nunca lo ha admitido, pero ha demostrado su arrepentimiento refugiándose en la religión cristiana donde a través de testimonios y sermones reflexiona sobre su vida.

El programa de espectáculos Chisme No Like ha filtrado un video de la ex comediante hablando ante el público de una iglesia, en el clip se puede apreciar que Panini rompe en llanto al confesar dos de las más grandes desgracias de su vida, ha sido humillada públicamente y su papá tiene cáncer.

Desde finales del año pasado vivo en la purificación más difícil y dolorosa de mi vida y un desierto en el que el señor me está preparando para servirlo. Ha venido una de las pruebas más grandes a mi vida, el amor de vida que es mi padre tiene cáncer, he sido humillada públicamente, he tenido que obedecer al señor y he encontrado la gloria en esa humillación pues los que serán humillados serán exaltados", es parte de lo que se escucha en su testimonio compartido en una iglesia.

A partir del minuto 5.20 del siguiente video encontrarás el testimonio de Karla Panini.

(Aline Núñez)