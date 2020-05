Karla Panini se queda sin trabajo, sus escándalos le pasaron factura

En los nuevos promocionales del programa "La Mañanita Morning Show" no incluyeron la fotografía de Karla Panini, esto confirmaría su despido (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Después de los múltiples escándalos que ha protagonizado Karla Panini al parecer ya tuvo consecuencias fatales en su vida laboral.

De acuerdo con El Heraldo, Karla Panini habría sido despedida de la estación donde laboraba, a causa de los escándalos en los que últimamente se ha visto involucrada.

Karla Panini la ex "Lavandera" se quedó sin su espacio radiofónico en una reconocida estación de Monterrey.



De acuerdo con medios locales, al parecer Exa Monterrey, ya prescindió de los servicios de Karla Panini. Hace unos días Panini había agradecido a la empresa su apoyo tras los cientos de ataques que recibió por parte de los allegados y fans de su ex compañera Karla Luna.



Hasta el momento Karla Panini no ha desmentido el rumor, pero fuentes cercanas a su compañero de emisión Jair Villareal, confirmaron que Karla Panini ya no es parte del programa de radio "La Mañanita Morning Show". En los nuevos promocionales del programa no incluyeron la fotografía de Karla Panini.



(Ann Ventura)