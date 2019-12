Karla Sofía Gascón explota contra Montserrat Oliver por burlarse de sus entrevistados

Hace unos días Karla Sofía Gascón estuvo de visita con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, pero al parecer la entrevista no fue de su agrado.

De acuerdo a Grupo Fórmula, durante una de las dinámicas del programa Montserrat Oliver confesó que Karla Sofía Gascón era la famosa que peor le ha caído en todo el tiempo que lleva haciendo entrevistas en su programa "Mojoe".

Después de que el programa se transmitiera Karla Sofía publicó en su cuenta de Facebook lo mal que la había pasado durante la entrevista del programa con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade.

"¿Quién es la persona que peor te ha entrevistado?- Eso, esas que se creen graciosas y van de especiales, pero lo único que hacen es ofender sin gracia alguna ¿Cómo se llaman? Monserrat y Yolanda".

Además, Karla Sofía agregó: "perdón, pero me cayeron como una patada en el culo, la última vez que me entrevistaron (recomiendo ver el video sobre cómo se refiere a mí esta señora para entender mi comentario). Está claro que lo de esta gente es joder, más le valía no haber editado el programa y asumir lo que les dije en el momento y que cortaron".

