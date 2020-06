Kate del Castillo rompe en llanto al hablar del racismo y la violencia

Estoy triste porque es increíble la violencia que hay en todas partes y la muerte de George Floyd. La violencia trae más violencia y no la estamos pasando bien, como humanidad estamos perdiendo perspectiva de muchas cosas y lo que no puede ser posible es que exista ese racismo y ese odio tan grande. Que los policías siguen matando gente de color, no hay empatía, no hay misericordia. Nos hace falta aprender mucho como seres humanos. Espero que el día se mejore.