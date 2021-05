Kevin Clark y otros músicos que murieron demasiado jóvenes

Ayer se informó que Kevin Clark, quien interpretó a Freddy en la película "School of Rock" (Escuela de rock) murió en un accidente de tráfico a la edad de 32 años. Así como Clark, la vida de numerosos músicos ha acabado de forma trágica e inesperada, a menudo debido a sobredosis, problemas entre bandas; a veces, el fin llega en forma de accidente.

En el caso del antes actor infantil, la muerte le sobrevino mientras paseaba en bicicleta por su ciudad. Un auto lo atropelló y murió en el acto. Clark interpretó el papel del batería Freddy Jones, junto a Black Jack, en el éxito del 2003, Kevin siguió en el mundo del espectáculo pero no como actor, se convirtió en un baterista profesional.

Su colega Black, rindió homenaje a Kevin diciendo que estaba desconsolado por la noticia y lo llamó "alma linda".

El mundo de la fama y la música no siempre es fácil, existen varias celebridades que han perdido la vida a una edad temprana.

ESTE ES NUESTRO LISTADO DE LOS MÚSICOS QUE HAN MUERTO DEMASIADO JÓVENES:

AVICII

El gran DJ de The "Wake Me Up", cuyo verdadero nombre era Tim Bergling, se suicidó en Muscat (Omán) a la edad de 28 años. La estrella sueca se había retirado de los escenarios en 2016. Su familia lo describió como una "alma artística frágil en busca de respuestas a preguntas existenciales", en una declaración pública después de su muerte.

THE NOTORIOUS B.I.G.

The Notorious B.I.G, también conocido como Biggie Smalls (nombre real Christopher Wallace), murió solo seis meses después del asesinato de Tupac. El rapero de 24 años estaba saliendo de una fiesta en Los Ángeles cuando le dispararon cuatro veces. Murió el 9 de marzo de 1997. Nunca se llegó a saber quién apretó el gatillo, pero el asesinato fue, supuestamente, el resultado de la rivalidad de hip-hop de la costa este y la costa oeste que se estaba produciendo en ese momento.

SOPHIE

Sophie, artista de Glasgow nominada al Grammy, falleció la mañana del 30 de enero, tras sufrir un accidente en su residencia de Atenas. La discográfica de Sophie emitió una declaración afirmando que "Sophie era una pionera de un nuevo sonido, una de las artistas más influyentes de la última década". También comunicó que el legado de la cantante no solo incluye sonidos visionarios y artistas como Madonna, pero también el mensaje de visibilidad y liberación que alcanzó como referente transgénero.

KURT COBAIN

El líder de Nirvana era un alma atormentada. Se unió al "Club de los 27" cuando se quitó la vida el 5 de abril de 1994, a la temprana edad de 27 años. Ícono del estilo grunge, Cobain fue encontrado sin vida en su casa tres días después de retirarse de la rehabilitación. Había dejado una nota de suicidio que desde entonces se ha distribuido bastante en Internet.

MAC MILLER

El rapero apareció inerte el 7 de septiembre de 2018 en su casa de Los Ángeles. Los paramédicos no pudieron hacer nada más que confirmar su fallecimiento, a la temprana edad de 26 años. En su organismo se encontraron sustancias ilegales. La causa oficial de su muerte fue la de sobredosis.

AALIYAH

La estrella de R&B tenía tan solo 22 años cuando falleció en un trágico accidente de avión, el 25 de agosto de 2001. Aaliyah estaba filmando el video musical de su single "Rock the Boat" en las Bahamas cuando el avión ligero en el que viajaba se estrelló, matando también a otras ocho personas.

JIMI HENDRIX

El guitarrista y leyenda del rock Jimi Hendrix también dejó huérfano al mundo cuando murió a los 27 años. El talentoso músico fue encontrado muerto en un apartamento de Londres el 18 de septiembre de 1970. Según la autopsia, Hendrix respiró su propio vómito y murió de asfixia mientras estaba intoxicado con barbitúricos.

SELENA QUINTANILLA

La reina del Tejano fue tiroteada por la presidenta de su club de admiradores, Yolanda Saldívar, el 31 de marzo de 1995. Terminó muriendo por la pérdida de sangre y el posterior paro cardíaco. Selena fue una gran estrella, especialmente entre la comunidad latina. Tenía solo 23 años cuando la mataron.

EAZY-E

En 1995, el rapero Eazy-E, uno de los miembros del legendario grupo N.W.A (junto con Dr. Dre y Ice Cube), fue llevado al hospital con un supuesto ataque de asma. Sin embargo, el diagnóstico fue muy diferente: sida. El rapero murió de complicaciones relacionadas con la enfermedad un mes después, el 26 de marzo de 1995. Eazy tenía 30 años.

JIM MORRISON

El vocalista de The Doors, Jim Morrison, fue encontrado muerto en un apartamento de París el 3 de julio de 1971. El cuerpo del joven de 27 años fue encontrado en una bañera. La causa de la muerte fue declarada como una insuficiencia cardíaca, pero los detalles siempre han sido inciertos porque no se llegó a realizar una autopsia.

AMY WINEHOUSE

La estrella del pop-soul apareció sin vida en su apartamento de Londres. Ocurrió el 23 de julio de 2011. Era sabido por todos su adicción al alcohol y otras drogas, así como los trastornos mentales contra los que peleaba desde hacía mucho tiempo. La cantante de Back to Black tenía 27 años cuando falleció por consumo excesivo de alcohol.

XXXTENTACION

El rapero XXXTentacion fue asesinado a tiros el pasado lunes 18 de junio, cuando salía de un concesionario de motocicletas en el sur de la Florida. La policía dijo que el artista de hip-hop, cuyo verdadero nombre era Jahseh Onfroy, llegó a ser trasladado aún con vida al hospital, en donde ya se certificaría su muerte.

El controvertido joven de 20 años saltó a la fama con dos álbumes consecutivos, aunque se enfrentaba a cargos por violencia doméstica.

LIL PEEP

El prometedor rapero tenía solo 21 años cuando fue encontrado sin vida en Tucson, Arizona, en noviembre del año pasado. Era conocido por mezclar el hip-hop con la música emo. Según la Oficina de Médicos Forenses del Condado de Pima, Peep murió accidentalmente y a causa de una sobredosis de fentanilo y Xanax genérico.

TUPAC SHAKUR

Uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos, Tupac Shakur, murió en un tiroteo en Las Vegas en septiembre de 1996. Le dispararon varias veces y murió seis días después, el 13 de septiembre, a la temprana edad de 26 años. Aunque surgieron muchas teorías, el misterio de su asesinato nunca se llegó a resolver.

