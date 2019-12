Kevin Spacey reaparece en redes sociales al estilo "House Of Cards" con perturbador mensaje

El actor Kevin Spacey nuevamente se defiende de las acusaciones de acoso sexual con un video al que tituló KTWK, un acrónimo para la frase Kill Them With Kindness (mátalos con amabilidad, en español)

Al parecer el actor Kevin Spacey no quiere deshacerse de su personaje de Frank Underwood de la famosa serie "House Of Cards", pues el actor volvió a realizar un video navideño con tono de este papel.

De acuerdo a Publinews, Kevin Spacey mediante su canal de Youtube compartió el video al que tituló KTWK, un acrónimo para la frase Kill Them With Kindness (mátalos con amabilidad, en español). El actor apareció con un suéter navideño, frente a una chimenea con dos botas, y una noche buena.

"¿No creyeron que me iba a perder la oportunidad de desearles Feliz Navidad, o sí?", comenzó el video de tan sólo 59 segundos.

"Oh sí, ya sé lo que están pensando: ¿Puede estar hablando en serio? Y claro que estoy hablando en serio. Y no es tan difícil, créanme. La próxima vez que alguien haga algo que no te gusta, puedes ir y atacar. Pero también puedes poner un alto al fuego y hacer lo inesperado... matarlos con amabilidad", finalizó el intérprete nacido en Nueva Jersey, mientras movía el fuego de la chimenea y una música de suspenso cerró el video.

¿UNA NUEVA TRADICIÓN NAVIDEÑA?

Este nuevo video parece seguir una nueva tradición que el actor inauguró el año pasado, pues también en la Navidad de 2018, publicó un video en el que aparentemente se aludió a las acusaciones de agresión sexual.

"Quiero decir, si tú y yo no hemos aprendido nada en los últimos años, es que en la vida y el arte no debería haber nada fuera de la mesa. No teníamos miedo, no de lo que dijimos, no de lo que hicimos, y todavía no tenemos miedo. Porque puedo prometerle esto: si no pagué el precio por las cosas que ambos sabemos que hice, ciertamente no voy a pagar el precio por las cosas que no hice", dijo el año pasado dentro de una cocina y con un delantal de Santa Claus.

