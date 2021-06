Kim Kardashian desata polémica por sensual vestido al visitar el Vaticano

Kim Kardashian y su equipo de trabajo se encuentra de visita en Roma, Italia, la famosa socialité no dejo pasar la oportunidad de visitar una de las ciudades más emblemáticos como lo es el Vaticano.

Fiel a su costumbre Kim Kardashian desató polémica por usar un vestido poco adecuado para visitar la santa sede.

Kim desafió al Vaticano al usar un sensual vestido blanco con transparencias de la firma mexicana Barragán, la socialité llevó los hombros descubiertos, aberturas en los costados de la cintura, unas sandalias color nude y lentes de sol.

Kim Kardashian visiting Vatican City , June 2021 pic.twitter.com/3cCF4QUsPg — detty (@0ddette) June 29, 2021

El vestido que usó Kim Kardashian tenía un propósito. Se trató de una pieza creada por el diseñador mexicano Víctor Barragán quien explicó a la revista Vogue que la prenda pertenece a una colección otoño 2020 que "trata sobre la sexualidad como poder y protección de la dominación patriarcal generalizada, como se usó en la brujería en el siglo XVI, que aún puede resonar hoy".

En redes sociales tundieron a Kim Kardashian porque a la integrante de "Keeping Up with the Kardashians" se le "olvido" que el Vaticano tiene un estricto código de vestimenta. Pero también aplaudieron que usara el diseño del mexicano Víctor Barragán.

¿CUÁL ES EL CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA EL VATICANO?

En el Vaticano existe un código de vestimenta básico, particularmente cuando se visita la Basílica de San Pedro y los museos del Vaticano, incluida la Capilla Sixtina.

El requisito mínimo para hombres y mujeres que visitan la Ciudad del Vaticano es cubrirse las rodillas como los hombros. Preferiblemente, debe usar pantalones largos y camisas de manga larga, pero en los meses de verano, cuando las temperaturas pueden superar los 30 grados centígrados a muchos visitantes olvidan este requisito.

La Ciudad del Vaticano no se permite entrar con shorts, blusas o camisas sin mangas o con escote, minifaldas; de preferencia, tampoco se deben dejar ver los tatuajes y otros accesorios que se consideren ofensivos para la iglesia católica.

Como institución religiosa el Vaticano promueven un atuendo modesto y el cubrimiento de la piel, como lo hacen otras religiones. Si no se cumple con el código de vestimenta, los guardias tienen derecho a negarle la entrada a la ciudad y sus atracciones los visitantes.

(Ann Ventura)