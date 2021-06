Kim Kardashian revela por qué se divorció de Kanye West

Kim Kardashian se mostró muy afectada por fracasar en su tercer matrimonio, la socialité no pudo ocultar su tristeza (FOTO TOMADA DE IG @kimkardashian)

La última temporada de "Keeping up with the Kardashians" sigue dando de qué hablar, por primera vez Kim Kardashian rompió el silencio y habló sobre su separación de Kanye West.

Kim Kardashian se mostró muy afectada por fracasar en su tercer matrimonio, la socialité no pudo ocultar su tristeza.

Antes de casarse con Kanye West, Kim Kardashian se había casado con Damon Thomas y el ex jugador de la NBA Kris Humpries.

En un avance se puede observar a Kim Kardashian desahogarse con sus hermanas Kylie, Kendall y Kourtney.

Honestamente, ya no puedo continuar haciendo esto. ¿Por qué estoy todavía estancada en el mismo lugar durante años? Él se muda a un estado diferente cada año y tengo que estar a su lado para criar a los niños. Él es un padre increíble, está haciendo un gran trabajo.

Kim Kardashian aseguró que Kanye West merece una mujer que lo apoye en todo momento, ante su fallido matrimonio la socialité se siente como una perdedora.

Creo que él merece estar con alguien que lo apoye en todo momento y lo siga a cualquier parte del mundo y se mude a Wyoming y haga todo. Yo no puedo hacer eso. Me siento como un maldito fracaso, es mi tercer maldito matrimonio. Sí, me siento como una maldita perdedora. Pero ni siquiera puedo pensar en eso. Quiero ser feliz.

(Ann Ventura)