Kim Kardashian ya es más millonaria que Slim... me da muchísimo coraje

Cada día que pasa, es más, cada segundo, la fortuna de Kim Kardashian incrementa, así que aunque ya veíamos venir que se convertiría en milmillonaria, Forbes lo acaba de hacer oficial.

De acuerdo con el medio, la estrella de reality show por fin acaba de entrar a su lista de "Los multimillonarios del mundo". Forbes estima que el valor neto de Kim Kardashian ya llegó a los miles de millones de dólares.

En octubre, se estimó que el valor neto de Kim ascendía a los 780 millones de dólares, hoy, meses más tarde, su fortuna llega a los mil millones gracias a dos de sus negocios: su línea de maquillaje KKW Beauty y su marca de fajas y ropa interior Skims.

Así como a una serie de pequeñas inversiones, dinero que ganó por sus contratos en televisión y patrocinios. La primera vez que Kim Kardashian fue nombrada en las páginas de Forbes fue en 2011, cuando la publicación hizo un recuento de sus 6.6 millones de seguidores en Twitter. Su popularidad en la plataforma la colocó debajo del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama y por encima de Ashton Kutcher.

Años más tarde, protagonizó la portada de Forbes gracias que su video juego la ayudó a ganar 51 millones de dólares en 2016.

Por si eso no fuera suficiente, su divorcio de Kanye West la podría beneficiar aún más económicamente. A pesar de que el acuerdo de conciliación de Kimye no se ha hecho público, Page Six asegura que el acuerdo prenupcial de la pareja le garantiza a Kim 1 millón de dólares por cada año de matrimonio con Kanye (hasta ahora llevan 6).

Además, tiene derecho a quedarse con todo lo que le ha regalado el rapero, que incluye millones en piezas de arte y joyas.

OTROS FAMOSOS MIL MILLONARIOS -Kanye West, todavía esposo de Kim Kardashian y con quien procreó cuatro hijos la protagonista del reality show "Keeping up with the Kardashians" posee una fortuna estimada en 1800 millones de dólares gracias a su música pero sobretodo a una línea de zapatos llamada "Yeezy". -JAY-Z rapero y productor musical con mas 20 años de trayectoria y esposo de Beyoncé ha logrado construir su fortuna en gran medida por la plataforma musical de streaming "Tidal", la línea de ropa "Iconix" y la marca de cognac "D´Ussé". -Oprah Winfrey posee una fortuna superior a los 2500 millones de dólares, la periodista, productora, actriz y empresaria, es además, una de las personas mas influyentes en Estados Unidos. -Steven Spelberg es uno de los pocos productores cinematográficos que por años ha logrado reunir mas de 3700 millones de dólares, no solo por su gran trayectoria cinematográfica, también por la colaboración que ha tenido para los parques temáticos de Universal, así como la venta de DreamWorks. -George Lucas, fundador de "Lucasfilm" y creador de una de las sagas más exitosas de todos los tiempos, y que aún sigue generando nuevas producciones y licencias: "Star Wars". Actualmente posee una fortuna superior a los 5700 millones de dólares, cuando vendió su compañía a Disney ingresó 4000 millones de dólares (Imelda Téllez)