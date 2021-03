Kiss no volverá a sacar nueva música, Paul Stanley culpa a los fans

Una triste noticia para los fanáticos del Rock, Kiss no volverá a sacar nueva música, así lo dio a conocer su bajista Paul Stanley, quien además señaló que los fans serían los "culpables" de que la banda no tenga planes de volver a los estudios de grabación.

En una entrevista para USA Today, el músico de 69 años confesó estar cansado de ofrecer nuevos proyectos y que en los conciertos los fans les pidan tocar sólo las canciones viejas, por tal motivo la banda se niega a seguir explotando su lado creativo.

De acuerdo con Paul Stanley en las últimas presentaciones de Kiss la agrupación solo podía escuchar que el público se ponía eufórico solo cuando tocaban sus éxitos "I was made for lovin' you", "Rock and roll all night" y "We´re not gonna take it". Por lo que no ve razón para seguir trabajando en nuevos materiales, el público simplemente no lo toma en serio y luego de toca las canciones más recientes les piden su viejo repertorio.

Pienso que Modern Day Delilah y Hell Or Hallelujah son tan buenas como cualquier otra cosa que haya escrito y como cualquier cosa que hayamos grabado, pero sólo no han envejecido, explicó Stanley.

EL ÚLTIMO ÁLBUM DE KISS

El último disco que grabó la agrupación fue Monster, en el año 2012. Fue la continuación de Sonic Boom y tuvo canciones rock, nada de baladas, ni teclados. Además, el proyecto contó con el Kiss Kruise, un crucero que zarparía en octubre y tendría varias actividades, como una fiesta de Halloween, una rueda de prensa del conjunto, actuaciones de otros artistas y dos conciertos del cuarteto, uno de ellos acústico.

La banda se formó en el año 1973 y está conformada por Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss y Ace Frehley. Además de su música, se hicieron famosos por su maquillaje facial y extravagantes trajes.

(Aline Núñez)