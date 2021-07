Kris Wu, ídolo chino y ex integrante de EXO, es acusado de violación a menor

Kris Wu, ídolo chino y ex integrante de ...

Hace unas horas Kris Wu, artista chino sumamente popular por ser exintegrante de la banda de K-Pop, EXO y por participar en películas de Hollywood como "xXx: Return of Xander Cage", ha sido acusado de violación, incluyendo menores de edad, según el testimonio de una de las sobrevivientes.

El exintegrante de EXO, Kris Wu fue señalado por presuntamente abusar sexualmente de una joven china menor de edad identificada como Du Meizhu, quien tiene 19 años.

La joven Du Meizhu, en los últimos meses fue vinculada a Kris Wu, con quien se presumía tenían una relación.

Pero recientemente la joven reveló a través de sus redes sociales, que fue víctima de violación por parte del cantante.

Asimismo, el pasado 8 de julio reveló que Wu Yi Fan, nombre artístico chino de Kris Wu, no solo había abusado de ella, sino de otras mujeres, entre ellas varias menores de edad.

Por tal motivo, Du Meizhu solicitó a Li Jia Heng, nombre real de Kris Wu, que admitiera la culpa, pidiera perdón, compensara a todas las víctimas, renunciara a su carrera de artista en China y que regresara a Canadá. Dándole dos días de plazo.

Cabe señalar que de inmediato loos nombres de Du Meizhu y Kris Wu empezaron a ser tendencia, pero solo en internet. Algunos fanáticos del exmiembro de un famoso grupo K-pop y público en general empezaron a atacar a la víctima.

Pasaron los días y Meizhu dio una entrevista a un medio chino, donde reveló que recibió amenazas y agresiones en redes sociales por no mostrar pruebas sobre la grave acusación contra Kris Wu y explicó que no podía hacerlo por los procedimientos legales en China.

La respuesta de Kris Wu

El 19 de julio, Kris Wu rompió su silencio y lanzó un mensaje desde su cuenta oficial de Twitter negando todas acusaciones en su contra.

"No respondí antes porque no quería perturbar los procesos legales, pero no creía que mi silencio alentaría a intensificar los rumores falsos. ¡No puedo contenerme más! Solo vi a la señorita Du una vez el 5 de diciembre de 2020 en una reunión grupal", indicó.

Kris Wu también sostuvo que "Si hubiera habido este tipo de acciones, tengan la seguridad de que yo mismo iría a la cárcel. ¡Asumiré la responsabilidad legal por lo que se dice arriba!".

Contrademanda de Kris Wu a Du Meizhu

Luego de que Kris Wu saliera a contar su versión en Weibo, su agencia anunció una demanda contra todas las personas que lancen rumores infundados sobre el artista chino.

Estudio de Kris Wu responde

Por otro lado, el estudio de trabajo del artista chino dijo que presentaría un informe policial y una demanda por difamación contra Du Meizhu.

Mientras tanto, algunas marcas de lujo para las que Kris trabaja han decidido terminar sus contratos con él tras las acusaciones de violación.

De acuerdo con Global Times, Kns, una marca de cosméticos anunció la cancelación de su contrato con el joven de 31 años, mientras que otras marcas han quitado o eliminado la publicidad donde Kris aparece.

