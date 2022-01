Kunno se confiesa con el "Escorpión Dorado", sufrió abuso sexual y bullying

El tiktoker Papi Kunno se ha visto envuelto en una serie de polémicas que han manchado su carrera artística, en entrevista con el "Escorpión Dorado" rompió el silencio sobre los escándalos que ha enfrentado y reveló algunos de los más íntimos detalles de su vida personal en donde expresó que fue víctima de abuso sexual y bullying antes de ser famoso.

El influencer originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, estuvo como invitado en el programa "Escorpión al Volante" del youtuber enmascarado, durante la plática Kunno habló de los problemas que ha enfrentado en su carrera artística y en su vida profesional, confesó que tuvo que aprender a defenderse a golpes de los ataques que sufria.

Luego se aprovechaban de mí. Yo pasé por un abuso, por eso me tocaba defenderme. El Escorpión Dorado quiso especificar de qué tipo de abuso hablaba: Abuso sexual, reconoció Kunno.

Esto sucedió en el tiempo en que el influencer trabajaba en una discoteca en Monterrey. Ahí, mencionó, lo contrataban para amenizar las noches con bailes y siendo el anfitrión o host. Un día, Kunno tomó bebidas embriagantes, lo cual mermó su estado de percepción.

En una de estas fiestas, yo me pasé de la raya y estaba medio inconsciente, y así fue como se aprovecharon. Bueno, no estaba inconsciente, sino que estaba consciente, pero no tenía movimiento en mi cuerpo, no tenía cómo defenderme, aceptó. Debido a su estado, Kunno no pudo reconocer quién había sido su agresor sexual.

Fue a raíz del traumático hecho cuando sus amigos le enseñaron varias técnicas de defensa personal. En ese entonces, recordó el creador de contenido, él y sus amigos tenían 18 años de edad. "Hicieron un Fight club", bromeó el Escorpión Dorado.



Yo era fuerte. Ahorita me da miedo pelearme, allá (en Monterrey) soltaba unos. Yo era Guillermo, no era Kunno, agregó.

El influencer destacó que golpeaba con el puño cerrado. "Sí tienes la mano pesada, sí soltó el gacho, dijo hilarantemente el Escorpión Dorado.

KUNNO HABLA DE SU ORIENTACIÓN SEXUAL

Otro de los temas que se tocaron durante la plática con el Escorpión Dorado fue la orientación sexual de Kunno, el tiktoker habló de cómo descubrió sus preferencias sexuales y resaltó que su mamá siempre lo ha apoyado.

Es que nunca salí del clóset porque mi mamá siempre me apoyó. Nunca tuve que decirle. Ella sabía que desde chiquita yo era un hada, relató.

También agregó que durante su infancia le pedía hadas, muñecas y disfraces de sirena a Santa Claus. De igual modo, aceptó que haber crecido junto a su hermana lo ayudó a sentirse más seguro de sí mismo. Kunno concluyó que siempre estuvo consciente de sus preferencias, a comparación de otros de sus amigos quienes después lo descubrieron.

No obstante, no fue hasta su adolescencia cuando pudo apalabrar sus gustos. "A los 13 años fue cuando yo dije: ´Okey, ya sé los términos, entonces soy una persona homosexual´".

(Aline Núñez)