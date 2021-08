Kuno Becker corrió a vacunarse tras enterarse del contagio de Paty Navidad

Lo que hizo que mi decisión fuera ya sí ponérmela en ese instante y dejar de posponerla fue que le diera (covid-19) a Paty Navidad. No sé por qué, pero cuando me enteré que a la mismísima Paty Navidad le dio dije: 'Si a Paty Navidad le dio, hoy me la pongo, hoy me la pinches pongo. Nada de posponerlo más, fui y me puse la primera dosis, me puse la primera dosis de Pfizer, lo deje de posponer y algo en mí cambio cuando Paty Navidad le dio.