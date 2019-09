Kylie Jenner se desnudó para Playboy y les regaló un sensual adelanto a sus fans

Kylie Jenner sorprendió a sus seguidores con un nuevo desnudo que hizo para la revista Playboy, la menor del clan Kardashian formará parte del "The Pleasure Issue" junto a su esposo Travis Scott y ragaló a sus fans un sensual adelanto de su colaboración con la revista del conejito.

De acuerdo con Publimetro, Kylie Jenner compartió en su cuenta de Instagram una foto posando totalmente desnuda, retando las políticas de censura en Instagram pues se ve claramente su popular retaguardia. En la instantánea la acompaña Travis Scott quien la rodea con un brazo para darle un tierno beso.

"Cuando Houston conoció LA", escribió la joven de 22 años para acompañar la publicación en donde también arrobó a la revista y anunció que pronto se podrá ver su colaboración.

La polémica pareja posó para Sasha Samsanova bajo el cielo azul y con unos arbustos de fondo, aunque Travis sólo vistió unos jeans.

A pocas horas de que se hizo la publicación en la red social, Kylie alcanzó los 11 millones de likes y obtuvo más de 20 mil comentarios.

Aunque Kylie dio pocos detalles sobre su aparición en la revista, se sabe que la empresaria y Scott protagonizarán la edición "The Pleasure Issue", que se encuentra en preventa por Internet por 24.99 dólares.

Kylie es la segunda del clan Kardashian que se desnuda para la famosa revista, pues Kim Kardashian apareció en la publicación en 2007. Meses después de que se diera a conocer el video íntimo con el que saltó a la fama, Kardashian posó sin ropa en la publicación del "conejito", pero en 2010 dijo estar arrepentida.

"Lamento mucho haber posado para Playboy. Estuve muy incómoda al hacerlo", comentó en un episodio del reality Keeping up with the Kardashians.

