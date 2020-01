La Academia de Cine ignoró el talento femenino en Mejor Dirección y otras importantes categorías de los Oscar 2020

Mejor dirección, Mejor fotografía, Mejores efectos especiales y otras categorías de los Oscar que no han tomado en cuenta el talento femenino (FOTO ESPECIAL)

El talento femenino sigue abriéndose paso en la industria del cine y a pesar de que las mujeres han sido consideradas en varias categorías en la historia de los Oscar, en la 92° edición de los Premios de la Academia siguen sin tomar en cuenta su talento para las categorías en Mejor Dirección, Mejor Fotografía, Mejores Efectos especiales y más.

De acuerdo con Cine Premiere, antes de que se anunciara la lista de nominados a los premios Oscar 2020, Women in Film (WIF) lanzó una iniciativa #VoteForWomen, para alentar a los votantes de la Academia en incluir al talento femenino y contribuir en la difusión de sus trabajos. Sin embargo, la iniciativa no logró su propósito, pues la presencia de mujeres para la ceremonia 92° no ha sido lo suficientemente elevada. Asimismo, la lista de nominados ha despertado reacciones al respecto.

Por un lado, una de las categorías más importantes que corresponden a Mejor dirección luce sin presencia femenina entre sus contendientes. Si bien Greta Gerwig figuró en la terna en 2018 gracias a su trabajo en Lady Bird, este 2020 se ha quedado fuera con su adaptación del clásico de Mujercitas (aunque ostenta una nominación como Mejor película). La aludida organización Women in Film mostró su inconformidad a través de Twitter y además de vislumbrar la ausencia de Gerwig, también destacó que la Academia se olvidó por completo de Lulu Wang (The Farewell), Olivia Wilde (Booksmart), Alma Har´el (Honey Boy), entre otras.

Incluso, la actriz Florence Pugh, quien recibió una nominación al Oscar como Mejor actriz de reparto por Mujercitas, platicó con EW para mostrarse decepcionada ante la ausencia de Greta Gerwig en la categoría de Mejor dirección.

De acuerdo con datos del Women and Hollywood una docena de féminas dirigió algunas de las 100 películas más taquilleras de 2019. Sin embargo, dicha docena sólo representa el 10.6% contra el 89.4% de directores masculinos. Asimismo, la cantidad es relativamente alta si se considera que el porcentaje de directoras en 2018 fue de 4.5%, mientras que en 2007 apenas 2.7% de mujeres ocupaban la silla de dirección.

Asimismo, la organización también destacó la ausencia total de mujeres en la categoría de Mejor fotografía, Mejor mezcla de sonido y Mejores efectos visuales. Sin embargo, la presencia de varias féminas aún persiste en varias categorías no histriónicas como Mejor guion original, Mejor guion adaptado, Mejor edición, Mejor diseño de producción, Mejor maquillaje y peinado y Mejor diseño de vestuario.

A continuación la lista de nominaciones obtenidas por mujeres en los Óscar 2020.

Mejor película

Ford V Ferrari – Jenno Topping

The Irishman – Jane Rosenthal y Emma Tillinger Koskoff

Joker – Emma Tillinger Koskoff

Mujercitas – Amy Pascal

1917 – Pippa Harris y Jayne-Ann Tenggren

Había una vez... en Hollywood – Shannon McIntosh

Parásitos – Kwak Sin-ae

Mejor actriz

Harriet – Cynthia Erivo

Historia de un matrimonio – Scarlett Johansson

Mujercitas – Saoirse Ronan

El escándalo – Charlize Theron

Judy – Renée Zellweger

Mejor actriz de reparto

Richard Jewell – Kathy Bates

Historia de un matrimonio – Laura Dern

Jojo Rabbit – Scarlett Johansson

Mujercitas – Florence Pugh

El escándalo – Margot Robbie

Mejor película animada

Cómo entrenar a tu dragón – Bonnie Arnold

Klaus – Jinko Gotoh y Marisa Román

Missing Link Arianne Sutner

Mejor corto animado

Dcera – Daria Kashcheeva

Hair Love – Karen Rupert Toliver

Kitbull – Rosana Sullivan y Kathryn Hendrickson

Sister – Siqi Song

Mejor guion adaptado

Mujercitas – Greta Gerwig

Mejor guion original

1917 – Krysty Wilson-Cairns

Mejor documental

American Factory – Julia Reichert

The Cave – Kirstine Barfod y Sigrid Dyekjær

The Edge of Democracy – Petra Costa y Joanna Natasegara

For Sama – Waad al-Kateab

Honeyland – Tamara Kotevska

Mejor corto documental

Learning To Skateboard in a Warzone – Carol Dysinger y Elena Andreicheva

Life Overtakes Me – Kristine Samuelson

St. Louis Superman – Smriti Mundhra

Walk Run Cha-Cha, Laura Nix y Colette Sandstedt

Mejor cortometraje live action

Brotherhood – Meryam Joobeur y Maria Gracia Turgeon

A Sister – Delphine Girard

Mejor película extranjera

Corpus Christi – Aneta Cebula-Hickinbotham (Polonia)

Honeyland – Tamara Kotevska (República de Macedonia)

Parásitos – Kwak Sin-ae (Corea del Sur)

Mejor edición

The Irishman – Thelma Schoonmaker

Mejor edición de sonido

1917 – Rachael Tate

Mejor diseño de producción

The Irishman – Regina Graves

Jojo Rabbit – Nora Sopková

Había una vez... en Hollywood – Barbara Ling y Nancy Haigh

Mejor banda sonora

Joker – Hildur Guðnadóttir

Mejor canción original

"I´m Standing With You" de Breakthrough – Diane Warren

"Into the Unknown" de Frozen 2 – Kristen Anderson-Lopez

"Stand Up" de Harriet – Cynthia Erivo

Mejor maquillaje y peinado

El escándalo – Anne Morgan y Vivian Baker

Joker – Nicki Ledermann y Kay Georgiou

1917 – Naomi Donne y Rebecca Cole

Mejor diseño de vestuario

The Irishman – Sandy Powell

Jojo Rabbit – Mayes C. Rubeo

Mujercitas – Jacqueline Durran

Había una vez... en Hollywood – Arianne Phillips

(Aline Núñez)