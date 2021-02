"La Academia Kids": Ex participante denuncia explotación en TV Azteca

Te dan un contrato por cinco años en los que no puedes hacer nada sin que ellos lo autoricen y Azteca no tiene la obligación de ofrecerte proyectos cada mes o cada año, ellos simplemente te tienen en el cajón. Sólo me dieron dos proyectos fuertes y en cuatro años no me llamaron para nada. No me pagaban. Cuando pedía trabajo en otro lado, me pedían mi liberación. Fue un contrato abusivo, recordó el cantante ahora conocido como Finesse.