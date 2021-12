"La bailan los abuelitos", la polémica declaración de Miss Guatemala

El próximo 12 de diciembre se realizará el certamen de belleza más importante, "Miss Universo", sin embargo, como es común ya comenzaron las polémicas protagonizadas por las participantes como es el caso de Dannia Guevara Morfín de Guatemala, quien generó críticas en su contra por "hacerle el feo" a la música marimba.

¿QUÉ DIJO?

Durante una entrevista con la televisora de Telemundo, varias candidatas a Miss Universo hablaron sobre la música de su país. Entre todas las respuestas, la que más resaltó fue la que hizo la representante de Guatemala.

Y es que la respuesta y los gestos de la guatemalteca dieron mucho de qué hablar al hablar sobre la marimba, pues opinó que esta música sólo es para abuelitos. Guevara Morfín aseguró que en su país, Guatemala, hay música hermosa, entre ésta la marimba

"Tenemos nuestra música, es nuestra marimba; definitivamente, el son", comunicó.

Sin embargo, al parecer a los internautas no les hizo gracia que la joven asegurara que esta música es para abuelitos.

"Entonces... es música muy movidita para bailar. Bueno, la bailan los abuelitos. Nosotros todavía no, ya que crecimos en otra generación que no bailamos marimba, pero la apreciamos todavía", comentó Miss Guatemala.

Tras las declaraciones de la joven las críticas en su contra no se hicieron esperar. Tacharon como desafortunado el comentario y su gesto de repelo a la hora de hablar de la marimba. "Si ni ella se siente orgullosa de su música, no sé qué está haciendo representando nuestro país"; "Y ella representa nuestro país"; "La música no tiene edad", se lee entre las reacciones en contra.

Miss Universo Guatemala 2021: "Los jóvenes no bailamos la marimba"



Escucha como se refiera a la música típica de su país. pic.twitter.com/Tdth6TBDsh — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) December 6, 2021

(Azucena Uribe)